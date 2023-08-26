24時間テレビ2023
『24時間テレビ2023』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2023年9月1日
2023年8月29日
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ジャニーズ再発防止特別チームは24時間テレビを意識？質問飛ぶも否定
会場では会見の時期について「大きな番組が終わったからか？」との質問も
東スポWEB
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矢口真里、不倫騒動で知り合いが半減「連絡しても返ってこない」
騒動で知り合いが半減し、「連絡しても返ってこないとか」と回想
デイリースポーツ
2023年8月28日
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24時間テレビ、今年もマラソン中に「不審者」運営側の責任を追求する声も
昨年に続き、ランナーに「迷惑系YouTuber」が接触する騒動が発生
週刊女性PRIME
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「負けないで」のイントロ途中で…芦田愛菜の24時間TVでの「ミス」が話題
ZARDの「負けないで」をイントロの途中で歌い出す場面があった
J-CASTニュース
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芦田愛菜、24時間テレビでの「即興英語シーン」に反響 視聴者驚き
即興で英語を話してみせるシーンがあり、視聴者からは驚きの声が殺到
モデルプレス
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24時間テレビでランナーのヒロミに凸ったYouTuber 過去にEXIT兼近も被害
ランナーのヒロミが、迷惑系YouTuberに「凸られる」ハプニングが発生
東スポWEB
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芦田愛菜が「芦田愛菜のものまね」を披露 共演者から絶賛の声上がる
「芦田愛菜だよ」と、芦田愛菜のものまねを披露
ナリナリドットコム
2023年8月27日
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ヒロミ、24時間マラソン当日発表で情報漏えい警戒「危険人物」告白も
ランナー発表は当日だったため、情報漏えいにも警戒したという
スポニチアネックス
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なにわ男子・道枝駿佑「24時間テレビ」で突然の決意表明 番組終盤で
その中で、「この24時間テレビで、国民的アイドルになりたい」と決意表明
東スポWEB
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一度だけ切り出した離婚…松本伊代、過去のヒロミとの夫婦危機明かす
昨年に自身が骨折して体調不良が続いたため、ヒロミの仕事に影響が出たそう
スポニチアネックス
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林家木久扇が「笑点」勇退へ「24時間テレビ46」放送中に生発表
生放送中に、来年3月をもって「笑点」の大喜利レギュラーを勇退すると発表
スポーツ報知
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YOSHIKI、24時間テレビ「全て、ノーギャラで出演します」と明言
「今回も、#24時間テレビ、全て、ノーギャラで出演します」と明言
スポニチアネックス
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ヒロミの奮闘に水を差す？24時間テレビの謎演出「世界を超えた繋がり？」
当日にヒロミと発表されたが、事前予想のヒントが公表されていたという
女性自身
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迷惑系YouTuberがヒロミと並走 関係者にブロックされたことを報告
「24時間テレビ」のランナーとして走っているヒロミに並走したと報告
日刊スポーツ
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24時間テレビで伝説のコーナー復活 芦田愛菜の英語力にネット沸騰「天才」
「ワンポイント英会話」で、ウィッキーさんが芦田愛菜に英語で質問
スポニチアネックス