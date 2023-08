夏になると心霊や超常現象にまつわる話が多くなるが、スコットランドのある湖で撮影された写真が多くの人を震え上がらせている。写真には女友達10人が楽しそうに写っているものの、その近くにしゃがみこんで女性たちを見上げている幼い子供の姿が写っていた。英ニュースメディア『The Daily Star』などが伝えた。

今月8日、英ニュースメディア『The Daily Star』がバチェロレッテパーティー(イギリスではヘン・パーティーとも)を楽しむ女性たちの写真を紹介したところ、注目を集めた。写真は2017年7月に撮影されたもののようだが、結婚を控えた花嫁とその女友達が集まり、スコットランドのアーガイル・アンド・ビュートにある人里離れた邸宅で花嫁の最後の独身パーティーを楽しんでいた。

集まった10人の女性たちは、エック湖の前でセルフタイマーを使って何枚か集合写真を撮影した。ところがそのうちの1枚に、彼女たちの知らない人物が写り込んでいた。当時、このバチェロレッテパーティーに参加していたアカウント名「holly」さんがTwitterに投稿した2枚の写真には、1枚は10人の女性たちの集合写真で、もう1枚には女性たちの少し背後に切り株の横でうずくまって彼女たちを見つめる小さな男の子の姿があった。

投稿には「スコットランドの湖畔の邸宅のヘン・パーティーにて。周りには誰もいませんでした。セルフタイマーで3秒間隔で撮影。何が違うのか見てください。二度と眠れなくなるから…」と綴っていたが、現在はTwitter(X)で「このアカウントは存在しません」と表示され、投稿は見られない状態となっている。

その後、彼女たちは写真に写った男の子について調べたところ、エック湖のほとりにある1650年創業のホテル「ザ・コレイット・イン」に宿泊した一家の当時4歳だった男の子が、夢遊病で夜間に外に出て湖で溺死するといういたましい事故が100年ほど前にあったことを、同ホテルの支配人が1990年代に話していたそうだ。それ以降、このホテルには廊下に濡れた足跡が見つかったり、皿などの物が勝手に動いたりする不可思議な現象が起こるようになり、ホテルのスタッフからは「溺死した男の子の幽霊では?」との声があがっていた。

また、亡くなった男の子は当時寒い時期だったこともあり、発見された遺体は真っ青だったという。のちに英BBC(英国放送協会)が、この亡くなった男の子を題材に制作したテレビ映画「The Blue Boy」が1994年に放映された。同映画は、女性たちが写真を撮った同じ場所で撮影されたようだ。

今回『The Daily Star』が紹介した写真は、6年前に撮影されたものであるにもかかわらず、時々SNSに再投稿されて議論を巻き起こし、写真の信憑性を疑問視する声もあがっている。ちなみに溺死した男の子が宿泊していたホテル「ザ・コレイット・イン」は、今も湖のほとりで営業を続けている。

