米ミシシッピ州で先月28日、夜間に帰宅した男性が玄関ドアを開けようとした瞬間、ヘビに襲われた。当時の様子は玄関先の防犯カメラが捉えており、TikTokに投稿されると再生回数が3690万回超を記録した。足元がふらつき「死ぬかと思った」と語る男性のニュースを、英ネットメディア『The Daily Star』などが伝えている。

【この記事の他の写真を見る】

TikTokerのスティーヴィー・ヘイヴンさん(Stevie Haven)が先月下旬、「ヘビが父さんの頭を噛みやがった…。ハハ。父さんは『もうダメだ』と思ったようだ」と言葉を添え、玄関先でヘビの襲撃を受ける父の姿を投稿した。

動画では、右手にドリンクを持った男性が玄関に近づき、二重ドアの網戸を開けた後、別のドアノブに手を掛けているのが見て取れる。カメラはこの時、網戸の上の黒いヘビを捉えているが男性は気付かず、ヘビは攻撃するタイミングを見計らっているようにも見える。

するとその直後、ヘビはドアを開けられずにいる男性を攻撃し、驚いた男性は咄嗟に身を引き頭上を見た。そしてヘビに噛まれたことを悟るとパニックになり、左手で頭を触りつつ「ヘビに噛まれた!」と叫んで後ずさりした。

ところが足元はおぼつかずフラフラで、そのままバランスを崩すと芝の上で一回転。履いていた靴は宙を舞い、男性は再び「痛い! ヘビに噛まれたんだ」と悲痛な叫びを上げていた。

幸いなことに噛んだのは無毒のネズミヘビで、男性は擦り傷や膝の捻挫などで済んでいたが、実はこの直前に帰宅した父親の恋人もヘビに噛まれていたという。ただ網戸の上のヘビには全く気付かず、ヘビはその後、酔っぱらいながら後を歩いていたスティーヴィーさんにも襲いかかろうとしたが、タイミングを外したようだ。

スティーヴィーさんは「あんなところにヘビがいるなんて、全く想像もしなかった。父にはヘビがいることを伝えようとしたが、間に合わなかった」と明かし、「この一件後、父はヘビを捜したけど見つけることはできなかった。健康には問題はないけど、右膝の捻挫はかなり酷いようだね」と語っていた。

なお科学ニュースのウェブサイト『Live Science』によると、ネズミヘビの体長は平均120〜180センチで、ネズミを好んで食べるという。人間に危害を与えることはないが、脅威を感じると攻撃的になるそうで、この動画には次のようなコメントが寄せられた。

「ヘビだって男性のことが怖かったに違いない。」

「ヘビに襲われた傷よりも、転んだ傷のほうが重傷だったね。」

「意外に大きなヘビだよね!」

「犬はヘビに気付いていたようだ。」

「私はヘビが大嫌い。こんなヘビがいない州に住みたいな。」

「これは悪夢。私だったら心臓発作を起こしていたかも。」

「笑ってはいけないのだろうけど、大爆笑。」

「ヘビは攻撃モード全開。タイミングが悪かったね。」

「ネズミヘビで良かったね。」

「お大事にね。」

画像は『PerthNow 2023年8月1日付「See the hilarious moment unsuspecting dad takes a tumble after being bitten on the head by rat snake」(Credit: The West Australian)(Credit: TikTok)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 A.C.)