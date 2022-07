任天堂が1989年に発売した携帯型ゲーム機のゲームボーイは、数々の名作ゲームだけでなく、一風変わった周辺機器をいくつも世に送り出してきました。ゲームボーイの小型軽量化版であるゲームボーイポケットの周辺機器として知られる「ポケットカメラ」もそのひとつで、ゲームカートリッジ部分に一体化したデジタルカメラを使ってゲームボーイで写真が撮れるというものです。そんなポケットカメラを使ってデジタル一眼レフカメラを自作してしまった猛者が登場しています。

Game Boy Camera

https://gameboycamera.com/#camera-m

Game Boy Repurposed Solely As A Camera | Hackaday

https://hackaday.com/2022/07/14/game-boy-repurposed-solely-as-a-camera/

ゲームボーイをデジカメに改造してしまったのは、ポケットカメラフォトグラファー兼ゲームボーイモッダーのGame Boy Cameraさん。同氏はゲームボーイを改造して作ったカメラを「Game Boy DSLR(ゲームボーイデジタル一眼レフカメラ)」と呼んでいますが、テクノロジーメディアのHackadayは「これは正確にはデジタル一眼レフカメラではなく、あくまでカメラ型のハウジングに収納されたゲームボーイです」と記しています。

Game Boy DSLR - it’s a Game Boy Pocket redesigned exclusively for Game Boy Camera use #gameboycamera (1/3) pic.twitter.com/wobRpo4yyG— Game Boy Camera (@thegameboycam) July 10, 2022

一方で、Game Boy Cameraさんは「このカメラは正確にはデジタル一眼レフカメラではなくミラーレスカメラです。土壇場で名前をつけたのでこうなりましたが、他にも案はありました。『ゲームボーイカメラカメラ』や『ゲームボーイカメラポケット』などね。それとももっと抽象的で気まぐれな、『GB Snap』や『GB Pix』みたいな名前のほうがよかったかな?」とツイート。最終的に、ゲームボーイを改造したカメラは「Camera M」あるいは「M1」と呼ばれています。

Ok yeh, it’s not a DSLR because it’s mirrorless. I just gave it a name last minute. Other ideas I was considering: “Game Boy Camera Camera” or “Game Boy Camera Pocket”, but SEO. Maybe I should try something more abstract or whimsical? GB Snap? GB Pix?— Game Boy Camera (@thegameboycam) July 11, 2022

Game Boy Cameraさんが自作したゲームボーイカメラの特徴は以下の通り。

・レザー調のカスタム外装

・ゲームボーイのマザーボードと5つのプリント基板から成るカスタム基板

・シャッターボタン

・C/CSマウント

・コールドシュー

・三脚用の1/4インチカメラネジ

・ゲームボーイポケットにある通信ケーブル用端子がそのまま利用可能

・ストラップホール

・バックライト付きIPSディスプレイ

・ディスプレイの明るさ調整機能

・ガラススクリーンレンズ

・ゲームボーイアドバンスSPの各種ボタン

・1800mAhバッテリー(8時間駆動)

・充電用のUSB Type-Cポート

・オリジナルのゲームボーイカートリッジを挿入できるスロット

カメラのレンズパーツはゲームボーイのカートリッジのように取り外し可能で、スロット部分にポケットカメラのカートリッジを取り付ける様子を収めたムービーを、Game Boy Cameraさんは投稿しています。

Cart swapping action pic.twitter.com/Q4s9GehHcb— Game Boy Camera (@thegameboycam) July 10, 2022

通常時のディスプレイはこんな感じ。UIはポケットカメラと全く同じになっているので、基本となるカメラセンサーなどはポケットカメラのものをそのまま使っていることがわかります。

一度電源をオフに。

ゲームボーイのカセットを取り外すように、前面のレンズが付いているモジュールを縦にスライドして……

取り外します。

ここにポケットカメラを装着すると……

そのままポケットカメラが遊べるわけです。

Game Boy CameraさんがCamera Mを作成し始めたのは2021年12月のことで、作成しようと思った理由について「Twitterでポケットカメラを使って撮影した写真を投稿しているため、このクオリティを向上させるという完全に私的な理由からでした」と語っています。Camera Mの作成は完全にGame Boy Cameraさんの独学によるもので、Game Boy Cameraさんのこれまでのキャリアで得られたスキルは全く活かされていないそうです。そのため、Game Boy Cameraさんは多くの人がCamera Mに興味を抱いていることをうれしく思っているそうで、最終的には誰もがCamera Mを作れるようにDIYキットを販売することを目標としていると語っています。

ただし、そもそもCamera Mはまだプロトタイプが完成したところで、「まだまだ出来に満足しているわけではない」とGame Boy Cameraさん。加えて、資金調達の問題も残っているため、まだまだDIYキットを販売するには長い道のりが残っているというのが現状です。

なお、Game Boy Cameraさんは投げ銭プラットフォームのKo-fi上で寄付を募っています。

Buy Christopher Graves a Coffee. ko-fi.com/gameboycamera - Ko-fi ❤️ Where creators get support from fans through donations, memberships, shop sales and more! The original 'Buy Me a Coffee' Page.

https://ko-fi.com/gameboycamera