『クリミナル・マインド』リバイバル版、製作にゴーサイン！

2020年に惜しまれつつ終了した大人気犯罪捜査ドラマ『クリミナル・マインド FBI行動分析課』。本作のリバイバル版が、米Paramount+(旧CBS All Access)で進行していることは以前お伝えした通りだが、そのプロジェクトにゴーサインが出た。

米TV Lineによると、リブート版は全10話構成となり、デヴィッド・ロッシ役のジョー・マンテーニャ、ペネロープ・ガルシア役のカーステン・ヴァングスネス、ジェニファー・ジャロウ役のA・J・クック、エミリー・プレンティス役のパジェット・ブリュースター、タラ・ルイス役のアイシャ・タイラー、ルーク・アルヴェス役のアダム・ロドリゲスの6人がカムバック。

ロッシ役のジョーは、ソーシャルメディアで「新しいプロジェクトのセットの点検をしているよ #criminalminds」と、建込中の撮影セットにいる写真と共に本作の復活を予告していた。この撮影セットは窓枠の数などからおそらく、BAU(行動分析課)メンバーの部屋であるだろう。

Just doing a little inspection today for an upcoming project. #criminalminds pic.twitter.com/fz9nrigXIm

また、エミリー役のパジェットも自身のTwitterを更新。「みんな!ついに始動しますよ! この写真では、私たちは若くて、難しそうな顔をしているように見えますが、皆さん、素晴らしいことは年齢を重ねるとともにやってくるのです」と6人の顔写真を投稿。

Guys! I think this is finally for real happening! We look younger and confused in this pic but friends, great things come with age.. #criminalminds. IT LIVES! https://t.co/TzfzkhVjwB pic.twitter.com/T7nHUXtfql

- paget brewster (@pagetpaget) July 14, 2022