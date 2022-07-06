½÷»Ò¹âÀ¸¤ÈÉÔÅ¬ÀÚ´Ø·¸¤ÎTikTokerÆâ»³¤µ¤ó¡¢´Ý´¢¤ê¤Ç¼Õºá¡¡¡Öº£»ä¤Ë¤Ç¤¤ëÍ£°ì¤Î¥±¥¸¥á¡×¡Ö°úÂà¤â¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
TikToker¤ÇYouTuber¤Î¡ÖÆâ»³¤µ¤ó¡×¤¬2022Ç¯7·î5Æü¡¢ÀèÆü¤ÎË½Ïª·ÏYouTuber¡¦¥³¥ì¥³¥ì¤µ¤ó¤ÎÇÛ¿®¤ÇÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿²áµî¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¤È¤ÎÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Õºá¤·¤¿¡£
18ºÐ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡ÖÈÈºá¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
Æâ»³¤µ¤ó¤Ï¡¢TikTok¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼860Ëü¿ÍÄ¶¤ò¸Ø¤ë¿Íµ¤TikToker¡£YouTuber¤ä¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤òÃæ¿´¤Ë¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
²áµî¤Î½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢3Æü¤Î¥³¥ì¥³¥ì¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëÀ¸ÇÛ¿®¤Ç¤Î¤³¤È¤À¡£2Ç¯Á°¤ËÆâ»³¤µ¤ó¤È´Ø·¸¤ò»ý¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Åö»þ½÷»Ò¹âÀ¸¤À¤Ã¤¿½÷À¤¬ÇÛ¿®¤Ë½Ð±é¤·¡¢Æâ»³¤µ¤ó¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¹ðÈ¯¤·¤¿¡£
Åö»þTikTok¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿½÷À¤ÏÆâ»³¤µ¤ó¤«¤é¡Ö»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤·¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÂÇ¿Ç¤µ¤ì¡¢¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿½÷À¤¬±þ¤¸¤ë¤È¥Û¥Æ¥ë¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤ì¡¢¤Ê¤·Êø¤·¤Ë´Ø·¸¤ò»ý¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Æâ»³¤µ¤ó¤ËÉÔ¿®´¶¤òÊú¤¤¤¿½÷À¤ÏÊÌ¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ËÁêÃÌ¡£Êì¿Æ¤ÈÁêÃÌ¤·¤¿¾å¤Ç½êÂ°»öÌ³½ê¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤â¡¢¸Ä¿Í´Ö¤ÎÌäÂê¤À¤È¤·¤ÆÂÐ±þ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Åö½é¼Õºá¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤¿Æâ»³¤µ¤ó¤«¤é¤Ï2Ç¯´Ö²»º»ÂÁ¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥³¥ì¥³¥ì¤µ¤ó¤ò·ÐÍ³¤·¤Æ¤Î¹ðÈ¯¤ò·è¤á¤¿¤È¤·¤¿¡£
È¯³Ð¸å¡¢¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢ÆÌ¼ÔÍÍ¤Ë¿É¤¤»×¤¤¤ò¤µ¤»¡¢Èà½÷¤Î¿ÍÀ¸¤ËÂ¿Âç¤Ê¤ë¥È¥é¥¦¥Þ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£º£¸åÆóÅÙ¤È¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¤è¤¦ÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤¹¤ë¤â¡¢À¸ÇÛ¿®¤Ç¤ÎÂÐ±þ¤Ëµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Æâ»³¤µ¤ó¤ÏÇÛ¿®¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢½÷À¤¬¤¹¤Ç¤Ë18ºÐ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡ÖÈÈºá¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤Ê¤É¤ÈÊÛ²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Öº£²ó¤Î·ï¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¶È¤Î°úÂà¤â¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
Æâ»³¤µ¤ó¤Ï5Æü¡¢¡Ö¥³¥ì¥³¥ì¤µ¤ó¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼ÕºáÆ°²è¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£¹õ¤Î¥¹¡¼¥Ä¤Ë¹õ¤Î¥Í¥¯¥¿¥¤¤òÄù¤á¡¢´Ý´¢¤êÆ¬¤Ç¼Õºá¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀèÆü¤Î¥³¥ì¥³¥ì¤µ¤ó¤ÎÇÛ¿®¤Ç¡¢»ä¤«¤éÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿½÷À¤«¤é¤ÎÁêÃÌ¤Ë¤Æ¡¢»ä¤¬²áµî¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿°¹Ô¤Î¹ðÈ¯¤¬¤¢¤ê¡¢¸½ºß¿ôÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤«¤éÈãÈ½¤äÈóÆñ¤Î¥³¥á¥ó¥È¡¢¥ê¥×¥é¥¤¤äDM¤Ê¤É¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢ÁûÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¡£
¡Ö¤³¤È¤Î·Ð°Þ¤ò¤ªÏÃ¤·¤¹¤ë¤È¡¢2Ç¯Á°¤Ë»öÌ³½ê·ÐÍ³¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿½÷»Ò¹âÀ¸¤È¡¢»öÌ³½ê¤ÎÎ©¾ì¤òÍøÍÑ¤·´Ø·¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
ÇÛ¿®Ãæ¤ÎÂÖÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÊÛÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥³¥ì¥³¥ì¤µ¤ó¤ÎÇÛ¿®Ãæ¤ÎÄÌÏÃ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÇÛ¿®¤òÇÒ¸«¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤äÏÃ¤ÎÏÀÅÀ¤òÍý²ò¤»¤ºÄÌÏÃ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÊÝ¿È¤ËÁö¤Ã¤¿¸ÀÆ°¤ò¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÇÛ¿®¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤È¤ÎËÜ¼Á¤òÍý²ò¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¹ðÈ¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»Å»ö¤Ê¤É¤¬Çò»æ¤Ë¤Ê¤ê¡¢°úÂà¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡ÖÇÛ¿®¸å¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È°Æ·ï¤ä¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤«¤é¤Î·ÀÌó²ò½ü¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é¤ä¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤Ê¤É¤¬¸«Á÷¤é¤ì¡¢¸½¾õ¤¢¤Ã¤¿¼ýÆþ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¥¼¥í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢»öÌ³½ê¤Î¼Ò°÷¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤ò¼º¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾õ¡¢¿¦¤Ê¤·¡¦»Å»ö¤Ê¤·¤È¤Ê¤ê¡¢º£²ó¤Î·ï¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¶È¤Î°úÂà¤â¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
½÷À¤ËÂÐ¤¹¤ë¼Õºá¤Îµ¤»ý¤Á¤È¤·¤Æ´ÝË·¼ç¤Ë¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Æ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
¡Ö¸ÀÍÕ¤Ç¸À¤¦¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë¥±¥¸¥á¤È¤·¤ÆË·¼ç¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤«¤Ê¤¤¤«¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¡¢º£»ä¤Ë¤Ç¤¤ëÍ£°ì¤Î¥±¥¸¥á¤Ç¤¹¡£¼«¶È¼«ÆÀ¤Ê¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤È¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¾¯¤·¤Ç¤âÈï³²¼Ô½÷À¤Î¿´¤ËÆÏ¤±¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×