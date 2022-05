原曲はノルウェーのコメディーデュオが歌う曲

リン・ディン・ディン・ディン・ディンガ・リンガ・ディン……この文字を読んでメロディーが浮かび、体が動き出してしまったあなたはもう立派な「きつねダンス」中毒者! 日本ハムが本拠地・札幌ドームでの試合中、主に試合前半のイニング間イベントとして行っているきつねダンスが今、動画サイトやSNSで注目を集め、1度ダンス動画を見てしまうと何度も繰り返し見てしまう“きつねダンス沼”にハマる人が急増中なのだ。

頭から離れなくなるクセになるメロディーと、繰り返し見たくなるほどかわいいファイターズガール(球団オフィシャルチアチーム)のダンス。この気になる「きつねダンス」について球団の担当者に、またグラウンドで実際にダンスをしているファイターズガールのメンバーに話を聞いた。

今回話を聞いたのは、ファイターズ スポーツ&エンターテイメントの尾暮沙織さん。どのようなきっかけで「きつねダンス」は誕生したのだろうか。

「球団マスコットのフレップ(きつねをモチーフとしたマスコットでフルネームはフレップ・ザ・フォックス)にかけた音楽やパフォーマンスを作りたいと思っている中、2年前にこの楽曲を見つけました。今シーズンから球場演出を一新するにあたり、出すなら今だ! と企画提案をしました」

きつねダンスで使用しているのは、2012年に発売されたノルウェーのコメディーデュオ・Ylvis(イルヴィス)が歌う「The Fox (What Does The Fox Say?)」。「きつねはどんな鳴き声?」と想像する鳴き声をシャウトし続ける内容で、発売当時全米シングルチャートをにぎわし、動画サイトで公開されたミュージックビデオはすでに10億回(日本語字幕版で252万回)再生を越えるほどの大ヒットを記録した楽曲なのだ。

一丸となってつくられた球団公式YouTubeは必見

このきつねダンスの人気に火がついた理由の1つでもあると言えるのが、球団公式YouTubeにあがっているダンス動画。「【噂のきつねダンス】俺たちはみんなと踊りたい」と題された動画では、フレップ、ポリー(球団マスコット)、ファイターズガールはもちろん、ファイターズの選手や、球団職員、さらに球場スタッフやファイターズファンも登場しダンスを踊る。みんなで踊ろう! と意図を込め、球団一丸となって作られた。

特に、7人の選手(松本剛内野手、石井一成内野手、淺間大基外野手、今川優馬外野手、清宮幸太郎内野手、野村佑希内野手、田宮裕涼捕手)のダンスは見もの。試合中のピリッとした表情とはうって変わって、少し照れながらも楽しそうに踊る姿はなんともかわいく、見ているこちらも思わず笑顔になってしまう。

「撮影前からすでに選手間で話題になっていると聞き話をうかがったところ、特に松本剛選手が気に入ってくれていて、踊りませんか? と提案したところ承諾してくれました。さらに、松本選手が『俺が踊る人を選ぶ!』と選手の人選もしてくれ、撮影時にはすでに振付をマスターしていて、ノリノリで踊ってくれました。いまや松本選手は、FOXディレクターになりつつあります」

撮影時、思わず笑ってしまったエピソードを尋ねた。

「やはり、淺間選手のキレの良さに撮影時は爆笑が続き、周りの選手もつられるかのように踊っていました。あとは、まさかのNG無しで、一発OKだったことです」

ファイターズガールも「踊れば踊るほど楽しくて癖になる」

続いて、グラウンドできつねダンスを踊るファイターズガールのみなさんにも話を聞いた。今回はチームを代表してキャプテンの濱野亜里紗さんが回答。きつねダンスの振り付けを初めて見た時、振り入れ後に踊ってみての感想は。

「独特で特徴的な振り付けに、このダンスをイニング間に踊るんだと少し驚きました。けど、実際に踊ってみると自然とみんなが笑顔になっていて、踊れば踊るほど楽しくて癖になるんです」

インパクトのある曲とダンスに驚いたようなざわめきをスタンドから感じた当初。しかし徐々に反応は変わっていったという。

「きつねダンスを知ってくださる方が増えてきてからは、最初とは違うお楽しみの時間がきた! というようなざわめきに変化したような気がしています。グラウンドからファンのみなさんの表情や動きがよく見えるのですが、一緒に踊ってくださったり、私たちとお揃いのきつねの耳をつけてくださったり、なによりみなさんの笑顔を見ることができて私たちもうれしく感じています」

最後にパ・リーグファンの方へコメントをお願いした。

「まだまだ制限のあるなかでの観戦スタイルですが、チームを越えてファンのみなさんと一緒にきつねダンスで笑顔と楽しい時間を共有したいです! これからもパ・リーグを盛り上げていきましょう! 札幌ドームでお待ちしております!!」

さぁ、みんなで一緒に沼にハマりましょう。リン・ディン・ディン・ディン・ディンガ・リンガ・ディン……。(「パ・リーグ インサイト」池田紗里)

(記事提供:パ・リーグ インサイト)