イギリスの人気チョコレートブランド「キャドバリー(Cadbury)」は現在、イースターに向けたイベントを開催しており、イギリスのスーパーなどで普通のチョコレートの中に“当たり”のチョコレートを交ぜて販売している。このほど“当たり”を食べた後にキャンペーンの存在を知り、約150万円相当の賞金を逃してしまった学生がその無念の思いをネット上で明かした。『The Mirror』などが伝えている。

キャドバリーは、昨年12月26日から今年4月17日までイースター(復活祭)に向けたキャンペーンを開催している。期間中は「Cadbury Creme Egg」という卵型のチョコレートのうち、146個だけ半分がホワイトチョコレートでコーティングされた特別な卵型チョコとして販売される。この146個が“当たり”のチョコレートで、その賞金は販売地域や販売店によって異なるが、最低50ポンド(約7700円)から最高1万ポンド(約153万円)と太っ腹なキャンペーンとなっている。

18歳以上のイギリス在住者のみが対象で、当たりの卵型チョコを見つけたら一緒に入っている当選チケットに書かれた電話番号に連絡する必要がある。さらに賞金を受け取るためには、証拠として食べていない状態の当たりの卵型チョコを写真に撮ってメールで送らなければならない。

キャンペーンは今も開催中だが3月10日、海外掲示板サイト『Reddit』に留学生としてイギリスに住んでいると明かす学生が自身に起きたこのキャンペーンにまつわる悲しい出来事を報告した。住み慣れた自分の国ではないためテレビやネット上の広告等にあまり目を配っていなかったと明かす学生は、投稿の中で事の顛末をこのように綴っている。

「数か月前、キャドバリーはイギリス全土で当たりつきの卵を発売し、その中には1万ポンド(私が通う大学の学費の半分です)を含む様々な額の賞金を獲得するチャンスがあったのです。」

「手短に話すと、今日Instagramをスクロールして眺めていたら賞金つきの卵の画像が出てきて、それが数時間前に私が食べたものと全く同じものだったのです。そこで私は1万ポンドを食べてしまったことに気がついたのです。恐らく消化され、最終的に排便されたでしょう。」

「最悪だったのは、その広告が誤って当たりのチョコを食べてしまったという内容のものだったことです。大きく開いた傷口にヒマラヤ岩塩を塗り込まれたような気持ちでした。『完全なる敗北』という言葉以外になんと言ったらいいのか正直分かりません。21年という短い人生の中で、明らかにどん底に落ちました。」

1万ポンドは今回のキャンペーンの最高額で日本円にして約153万円であり、さらに学生ともなればその価値は金額以上のものになるはずだ。逃した魚の大きさに愕然とする学生の体験談には、「1万ポンドのおやつを食べられたのだから、それで良しとしよう」「とても美味しかっただろうね」など励ましの声が届いた。

なかには「一緒に入っていた当選チケットだけでも賞金を手にすることはできるんじゃないの?」というコメントもあった。今回のキャンペーンの規約には“食べていない状態の当選したチョコの写真を送っていただく場合もあります”と書かれており、文章からすれば写真は必須ではないと考えることができる。しかし学生は当たりの卵型チョコを食べた後に包み紙を丸めてゴミ箱に捨ててしまったので、当選チケットすら手元にない状態だという。「今すぐゴミ箱を探しに行くんだ!」と応援の声も寄せられているが、小さなゴミと化した当選チケットを探し出すのは不可能に近いだろう。

今回の学生は運がなかったが、過去には知らずに2枚購入した宝くじで約1億6千万円の当選を果たしたという幸運すぎるニュースも注目を集めていた。

