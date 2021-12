¡ØNCIS¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ç2021Ç¯ºÇ¤âÆÉ¤Þ¤ì¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¡õ¥³¥é¥à¥é¥ó¥­¥ó¥°

米海軍に関する様々な難事件に立ち向かうNCIS(海軍犯罪捜査局)の活躍を描いた犯罪捜査ドラマ『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』。同作から派生した、ド派手なアクションが満載の『NCIS:LA 〜極秘潜入捜査班』や、今年5月に幕を閉じた『NCIS:ニューオーリンズ』は、いずれも放送開始当初から大人気。さらに今年は、シリーズで初めて女性が主人公となる『NCIS: Hawai'i(原題)』の放送がスタートしたり、本家『NCIS』のレギュラーキャスト降板のニュースで衝撃が走ったりと色々あったが、新たな年に向け、2021年に最も読まれたニュース&コラムをおさらいしておきたい。

ニュースTOP10

1.『NCIS』シーズン18、2021年は2時間スペシャル&あの人のカムバックでスタート!

2.『NCIS:LA 〜極秘潜入捜査班』レギュラーキャスト二人が降板!

3.【ネタばれ】『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』最新シーズンから、またレギュラーキャストが降板!

4.『HAWAII FIVE-0』レギュラーだったあの人、『NCIS』シーズン18に出演!

5.【ネタバレ】19シーズンありがとう!『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』からあの人が卒業

6.『NCIS』シーズン19に、『グッド・ワイフ』のキャストが新レギュラーとして加入!?

7.【ネタバレ】『NCIS:LA』あの人、降板キャストの代わりにレギュラーに昇格

8.『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』シーズン18でレギュラーキャスト降板!

9.【ネタばれ】『NCIS』レギュラーキャスト、シーズン18で別れを告げる

10.『NCIS』ハワイ版スピンオフ、主演に抜擢されたのは『ビバリーヒルズ再会白書』のあの人





コラムTOP3

1.【まとめ】ファンに惜しまれながらも『NCIS』シリーズを去ったキャラクター12人!

2.『NCIS』ハワイ版が放送開始!どのチームがお好み? NCIS全チーム振り返り【後編】

3.【おまけ付き】『NCIS〜ネイビー犯罪捜査班』アビーのカフパウの秘密

相変わらずNAVI読者にもファンの多い『NCIS』シリーズ。本国で放送中のシーズン19は以前と比べて視聴者数が減少傾向にあるが、来年はどんな年になるのだろうか? 海外ドラマNAVIでは、今後も気になるニュースをどんどん紹介していきますので、お楽しみに!(海外ドラマNAVI)

Photo:

『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』公式Instagram(@ncis_cbs)/『NCIS:LA 〜極秘潜入捜査班』シーズン12 © 2020 CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved./『NCIS:ニューオーリンズ』シーズン7 © CBS Studios Inc. All Rights Reserved./『NCIS: Hawai'i』公式Instagram(@ncishawaiicbs)