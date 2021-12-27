¡Ú³¤³°È¯¡ªBreaking News¡ÛÀî¤ËÂ¤òÆþ¤ì¤ÆÎÃ¤ó¤À¿Æ»Ò¡¢¥Ô¥é¥Ë¥¢¤ËÂ»Ø¤äìû¤ò¿©¤¤¤Á¤®¤é¤ì¤ë¡Ê¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¡Ë
ÆîÊÆ¤Ç2ÈÖÌÜ¤ËÄ¹¤¤¥Ñ¥é¥ÊÀî¤Î²¼Î®°è¤Ë¤¢¤¿¤ë¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤Ç¡¢Àî¤ËÂ¤òÆþ¤ì¤ÆÎÃ¤â¤¦¤È¤·¤¿¿Æ»Ò¤¬¥Ô¥é¥Ë¥¢¤ËÂ¤Î°ìÉô¤ò¿©¤¤¤Á¤®¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£°ìÂÓ¤ÏÌÔ½ë¤Ç¿å°Ì¤¬Äã¤¯¡¢Àè·î¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤Î»ö¸Î¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¡£¡ØThe Daily Star¡Ù¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤Î¥µ¥ó¥¿¥Õ¥§½£¥³¥í¥ó¥À»Ô¤òÎ®¤ì¤ë¥Ñ¥é¥ÊÀî¤Ç¡¢ÎÃ¤ò¼è¤í¤¦¤È¤·¤¿¿Æ»Ò¤òÆù¿©¤ÎÃ¸¿åµû¡¢¥Ô¥é¥Ë¥¢¤¬½±¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÆü¤ÏÌÔ½ë¤ÇÌÜ·â¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿Æ»Ò¤¬Àî¤ËÂ¤òÆþ¤ì¤¿ÅÓÃ¼¤Ë¥Ô¥é¥Ë¥¢¤¬2¿Í¤ÎÂ¤Ë¿©¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£2¿Í¤Ï¤¹¤°¤ËÀî¤«¤é½Ð¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Éã¿Æ¤Ï¿Æ»Ø¤ÎÀèÃ¼¤ò¡¢Â©»Ò¤ÏìûÉôÊ¬¤ÎÆù¤ò°ì½Ö¤Ë¤·¤Æ¿©¤¤¤Á¤®¤é¤ì¤¿¡£
Åö»þ»£±Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¤È¡¢2¿Í¤ÎÂ¤Ë·ê¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÊ¬¤«¤ê¡¢¿Æ»Ò¤Ï¥é¥¤¥Õ¥¬¡¼¥É¤¬±þµÞ½èÃÖ¤ò¤·¤¿¸å¤Ç°åÎÅ¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
2¿Í¤ò½±¤Ã¤¿¤Î¤Ï¾®·¿¤Î¥Ô¥é¥Ë¥¢¡¦¥Ê¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤È¤¤¤¦¼ï¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÈË¿£´ü¤Ë¤¢¤¿¤ë²Æ¡Ê±«µ¨¡Ë¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÀõÀ¥¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÄÌ¾ï¤Ï¿Í´Ö¤ò½±¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢·ì¤Î½¤¤¤ä¿å¤·¤Ö¤¡¢Âç¤¤Ê²»¤ËÈ¿±þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¿å°Ì¤¬Äã¤¯¡¢±Â¤¬¾¯¤Ê¤¤»þ´ü¤ÏÍ×Ãí°Õ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ØPiranha Guide¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ô¥é¥Ë¥¢¡¦¥Ê¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÏÂÎÄ¹38¥»¥ó¥Á¡Ê15¥¤¥ó¥Á¡Ë¤ËÃ£¤¹¤ë¸ÄÂÎ¤â¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Ê¿¶Ñ¤Ï15¡Á20¥»¥ó¥Á¤Û¤É¤Ç¸ý¤Ï¾®¤µ¤¤¤¬»õ¤Ï±Ô¤¤¡£20É¤¤Û¤É¤Î·²¤ì¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢Æù¿©À¤Ç¼ç¤ËÁôÎà¤äº«Ãî¡¢¾®·¿¤ÎµûÎà¤ä¿å¤ËÍî¤Á¤¿Ä»¡¢¥Í¥º¥ß¤Ê¤É¤ò¿©¤Ù¤ë¤¬¡¢¼å¤Ã¤¿Âç·¿¤Î¸ÄÂÎ¤ò½±¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¤³¤Î°ìÂÓ¤Ç¤ÏÀè·î¡¢ÀîÍ·¤Ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬2ÆüÏ¢Â³¤Ç¥Ô¥é¥Ë¥¢¤Ë½±¤ï¤ì¡¢Ìó70¿Í¤¬Éé½ý¤·¤¿¡£Ãæ¤Ë¤Ï¼ê»Ø¤äÂ»Ø¤ò¼º¤Ã¤¿»Ò¶¡¤â¤ª¤ê¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¤ÏÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£²èÁü¤Ï¡ØThe Daily Star¡¡2021Ç¯12·î25ÆüÉÕ¡ÖMan¡Çs big toe eaten by piranhas after going for a dip in infested river with son¡×¡ÊImage: Press Association¡Ë¡ÊImage: CEN¡Ë¡Ù¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È
¡ÊTechinsightJapanÊÔ½¸Éô¡¡A.C.¡Ë