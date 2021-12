新『ゴシップガール』の魅力から最近見た海外ドラマまで！ジョーダン・アレクサンダーを直撃

企画段階から大きな話題を呼び、日本でもU-NEXTにて見放題独占配信中の新シリーズ『ゴシップガール』。よりスキャンダラスに、ファッショナブルに新しく生まれ変わった本作の出演者3名へのインタビューが先日行われた。本記事では、坊主頭が印象的なジュリアン・キャロウェイを演じるジョーダン・アレクサンダーのインタビューを紹介しよう。

ジュリアンはインフルエンサーやモデルとしても活動し、学園のトップに君臨するイットガール。恋人のオビー(イーライ・ブラウン)や、異父姉妹のゾヤ(ホイットニー・ピーク)との関係には特に注目だ。そんなジュリアンを演じるジョーダン自身は、トロント出身の28歳。女優業の傍らシンガーソングライターとしても活躍するマルチな才能の持ち主だ。

――ジュリアンは学校でもSNSでも"カリスマ的な存在"という役どころ。一方で、家族や恋人、プライベートな部分では悩んでいるようで、表情が全く異なる演技を見せることになると思うのですが、演じるにあたって何か意識していたことはありますか。

ジュリアンの役が、あのように繊細に描かれていたことにはとても興奮しました。彼女は学校やSNSでは洗練された表向きの姿を装っていますが、同時にその裏側も垣間見せています。ペントハウス(最上階の邸宅)に住んでいて、山ほどお金があったとしても、私たちはみんな愛や喪失と向き合わなくてはならない。確かに恵まれた環境が与える影響はありますが、結局のところは、私たちはみんな人間であり、人間ならではの経験をしている――そうしたことを考えながら演じました。

――『ゴシップガール』でバズカット(坊主頭のこと)の女性を学園の女王とするのは素晴らしいレプリゼンテーションだと思います。ピンタレストではバズカットの検索が5倍になったとか。ご自身や作品が持つこのような影響力についてどう考えていますか。

素敵だわ。髪を丸刈りにしたのは、私にとってすごく開放的で、自由を与えてくれました。もし誰かが同様に(バズカットを)考えていて、私がその後押しをできるのであれば、それはとてもクールで、素晴らしいこと。世の中には多様なアイデンティティが存在していて、自分がなりたいどんな人にでもなれます。好きだと思うものがあれば、やってみるべきです。

――これまでキャスト全員が白人だったアッパーイースト富裕層の物語の主役を2人のアフリカ系アメリカ人の若い女性にした設定は、アメリカのテレビ界の大きな節目となったかと思いますが、どのような反響がありましたか。

「ゴシップガール」のようなシリーズものが(こうした問題を)認識することは、正しい方向への大きな一歩だと思います。そして、それこそが正に大切なことです。どこで間違ってしまったかを認識して、それを正そうとする。皆さんとより良い未来を一緒に作っていくのです。

――ファッションに注目の集まるドラマですが、ご自身が何か衣装でリクエストしたり、逆にドラマで着用したスタイルがご自身の私服に影響したりしたことはありますか。

衣装デザインを手がけるエリック・デイマン氏をより知るようになってからは、そうですね。彼はオリジナル版も手がけたので、この作品は彼のスタイルが滲み出ています。エリックはとても優しく頭の柔らかい人で、いつも素晴らしいアイデアを持っているので、私が何かを提案する余地はあまりありません。でも提案した時には、「いいね!試してみよう」、「それ、やろうよ!」という感じで、すごく好意的です。

ジュリアン用にスタイリングされた衣装は、私自身が私服を選ぶ時に、いつもと違うスタイルを考えるのに確実に役立っています。すごく楽しんでいますよ。まるでファッションの短期集中コースのようね。

――キャストの皆さんは撮影現場でもいつも仲が良さそうにしていますが、撮影の合間や撮影後によくみんなでしていることはありますか。

撮影の合間は昼寝をすることが多いです。早朝の撮影もあるので、私たちは昼寝のエキスパートになりました。コートを着て床で寝てしまう人もいるの。あとは、たくさんお喋りしますね。というのも、20分撮影したと思えば、すぐに15分から20分くらいの短い休憩が入ったりするのですが、他の出演者と仲良くなったりお喋りしたりするには、それがちょうど良い時間なんです。この作品に関わっているのは素晴らしくて才能のある人たちばかりだから、そうした仲間達と時間を過ごせるのは、すごく素敵なことね。

――撮影以外でも一緒に遊んだりしますか。

結構していて、休暇には一緒に旅行にも行きました。みんなで山小屋に泊まって、すごく素敵だった。ヤギまでいたの!楽しかったわ。

――すでに新『ゴシップガール』を観たという人から何か嬉しい感想はありましたか。

多くの人がワクワクしてくれて、オリジナル版のファンの人たちがこの新しい時代を受け入れてくれているのをSNS上でよく目にします。私もワクワクしているので、すごく嬉しいです。そのように思ってくださる方々とは、きっと仲良くなれるでしょうね。

――オリジナル版のファンで、まだ新『ゴシップガール』を見ていない人たちに、本作をどのように勧めますか。新たな魅力は何でしょうか。

新『ゴシップガール』では、オリジナル版で人々が愛した要素は全て受け継ぎつつも、今を反映したキャラクターたちが登場します。10年経った今、あの同じ学園に戻ると、様々な修羅場があったり、他にも面白い出来事が相変わらず起こったりしますが、そこにいるのは新しい登場人物たちで、新しい時代なのです。こうしたカッコいい設定が、作品の魅力です。

――シーズン2ではオリジナルからのカメオ出演が増える可能性をクリエイターが語っていますが、ご自身が最も共演してみたいオリジナルのキャストはどなたですか?

そうね...難しいな。リリー・バスが戻ってきてくれたら、とっても素晴らしいですね。すごくパワフルな女性で、どんなことが起こってもいつも落ち着いているリリーに、私は常に惹かれていました。夫が亡くなった直後も、離婚した時も、セリーナが道を踏み外しても、彼女はただ...(冷静な雰囲気をジェスチャーして見せる)。だからリリー・バスは大好きでした。

――大好きな海外ドラマがあれば教えてください。もちろん『ゴシップガール』以外でもOKです。

最近では『イカゲーム』を見て、とても気に入りました。それから、チェスをする女子学生のアニメをちょうど見たところです。とてもエキサイティングで楽しく、ドラマチックでした。面白かったです。

終始笑顔で質問に答えてくれたジョーダン。彼女が学園中の注目を集めるジュリアンをファッショナブルかつエモーショナルに演じているHBO Maxオリジナルシリーズ新シリーズ『ゴシップガール』シーズン1は、前半6話がU-NEXTにて見放題で独占配信中。後半6話は2021年12月24日(金)より配信開始予定だ。(海外ドラマNAVI)

Photo:

新シリーズ『ゴシップガール』©2021 WarnerMedia Direct, LLC. All Rights Reserved. HBO Max™ is used under license.