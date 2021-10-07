¡Ö°Ö°ÂÉØ¤ÏÆüËÜÊ¼¤Ë¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤Î°ì¸À¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡×È¯¸À¤ÎÁáÂç¶µ¼ø²òÇ¤¤òµá¤á¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
ÆüËÜ¤ÇÆüËÜ·³°Ö°ÂÉØ¤Î¼ÂÂÎ¤òÈÝÄê¤·¡¢´Ú¹ñ¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ëº¹ÊÌÅª¸ÀÆ°¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¡¦Áá°ðÅÄÂç³Ø¶µ¼ø¤Î²òÇ¤¤òµá¤á¤ë½ðÌ¾±¿Æ°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ¤ÎÂç³ØÀ¸¤¬¼ç¼´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö£Í£ï£ö£é£î£ç¡¡£Â£å£ù£ï£î£ä¡¡£È£á£ô£å¡Ê¥à¡¼¥Ó¥ó¥°¡¦¥Ó¥è¥ó¥É¡¦¥Ø¥¤¥È¡Ë¡×¤Ï£µÆü¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀÁ´ê¥µ¥¤¥È¡Ö£Ã£è£á£î£ç£å¡Ê¥Á¥§¥ó¥¸¡¢change.org¡Ë¡×¤ËÁá°ðÅÄÂç¼Ò²ñ³ØÉô¤ÎÍÇÏÅ¯É×¶µ¼ø¡Ê£¶£¸¡Ë¤Î²òÇ¤¤òµá¤á¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡£
Æ±ÃÄÂÎ¤Ï¡¢¡Öº¹ÊÌ¤òÀú¤ê¡¢Îò»ËÈÝÄêÈ¯¸À¤ò·«¤êÊÖ¤¹¶µ¼ø¤Î²ò¸Û¤ÈºÆÈ¯ËÉ»ß¤òµá¤á¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÀÁ´êÊ¸¤ÇÍÇÏ¶µ¼ø¤¬Àè·î£²£¶Æü¡¢²¤½£¤äÊÆ¹ñ¤Ç´Ú¹ñ¿Í¤ä´Ú¹ñ·Ï¤Î¿Í¤¬ÆüËÜ¿Í¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤»¤«¤±¤ÆÆüËÜ¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¼÷»Ê¤ä¥é¡¼¥á¥ó¤òÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¹¤ë¥Ä¥¤¡¼¥È¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢·«¤êÊÖ¤·º¹ÊÌ¤òÀú¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±ÃÄÂÎ¤Ï¡¢ÍÇÏ¶µ¼ø¤¬ÉáÃÊ¤«¤é°Ö°ÂÉØÌäÂê¤Ë´Ø¤·¥Ø¥¤¥È¤äÎò»Ë¤òÈÝÄê¤¹¤ëÈ¯¸À¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¡£
Æ±ÃÄÂÎ¤Ï¡¢¡Ö£´Æü¡¢ÍÇÏ¶µ¼ø¤Ï¡Ø´Ú¹ñ¿Í¤ÏÆüËÜ¿Í¤ËÄ«Á¯¿Í°Ö°ÂÉØ¤Î¤³¤È¤Ç¼Õ¤ì¤È¤¤¤¦¡£Çå½þ¶â¤òÊ§¤¨¤È¸À¤¦¡£¤Ê¤ó¤À¤«¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¤¡£Ä«Á¯¿Í°Ö°ÂÉØ¤¬ÆüËÜÊ¼¤Ë¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤Î°ì¸À¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¦¡Ù¤È¥Ä¥¤¡¼¥È¤·¤¿¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£
Áá°ðÅÄÂç³Ø¼Ò²ñ²Ê³ØÉô¤Ç¥á¥Ç¥£¥¢ÏÀ¤Î¹ÖµÁ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ëÍÇÏ¶µ¼ø¤Ï¡¢°Ö°ÂÉØ¤òÇä½ÕÉØ¤È¤·¤¿ÏÀÊ¸¤ÇÊªµÄ¤ò¤«¤â¤·¤¿¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³Ø¥í¡¼¥¹¥¯¡¼¥ë¤Î¥Þ¡¼¥¯¡¦¥é¥à¥¶¥¤¥ä¡¼¶µ¼ø¤òÍÊ¸î¤¹¤ë¡Ø¡Ö°Ö°ÂÉØ¡×¤Ï¤ß¤Ê¹ç°Õ·ÀÌó¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿: ¥é¥à¥¶¥¤¥ä¡¼ÏÀÊ¸¤Î¾×·â¡Ù¤È¤¤¤¦Ãø½ñ¤ò£··î¤Ë½ÐÈÇ¤·¤¿¡£
¥é¥à¥¶¥¤¥ä¡¼¶µ¼ø¤âÆ±½ñ¤Î½øÊ¸¤Ç¡ÖÆüËÜ·³¤ÏÇä½ÕÉØ¤ò¶¯À©Åª¤ËÊç½¸¤¹¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤¯¡¢¤½¤ó¤ÊÍ¾Íµ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢ÍÇÏ¶µ¼ø¤ÈÆ±¤¸¼çÄ¥¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£
£²£°£±£¹Ç¯¤ÎÈ¯Â°ÊÍè¡¢ÆüËÜ¤Îº¹ÊÌ¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë±¿Æ°¤ò¹Ô¤¦£Í£ï£ö£é£î£ç¡¡£Â£å£ù£ï£î£ä¡¡£È£á£ô£å¤Ï¡Ö³ØÀ¸¤ò¶µ¤¨¤ëÎ©¾ì¤Ë¤¢¤ë¿ÍÊª¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¿¼¹ï¤Êº¹ÊÌ¤äÎò»ËÈÝÄê¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¡¢¹ÖµÁÃæ¤Ë¤âÌäÂêÈ¯¸À¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Áá°ðÅÄÂç³Ø¤ËÍÇÏ¶µ¼ø¤ò²òÇ¤¤·¡¢¶µ¼ø¤Î¹ÖµÁÃæ¤Ë¿¼¹ï¤Êº¹ÊÌÈ¯¸À¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«Ä´ºº¤¹¤ë¤è¤¦¤Ëµá¤á¤¿¡£
¤³¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï£·Æü¸áÁ°¸½ºß¡¢»Ù»ý¼Ô¤¬£¶£¶£°£°¿ÍÍ¾¤ê¤òÄ¶¤¨¤¿¡£