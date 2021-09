銀座周辺で出会える美しすぎるパフェ5選

見てほれぼれ、食べてうっとり……銀座周辺で出会える、美しすぎるパフェを食べログマガジン編集部が厳選しました。

〈端麗グルメ〉TOKYO

見てほれぼれ、食べてうっとり……映えスイーツの代表格と言えばパフェ! 果物たっぷりのフルーツパフェ、カカオの香りが濃厚なチョコレートパフェ、あなたはどんなパフェが好きですか? 銀座周辺で食べられる見た目も味も最高なパフェを、食べログマガジン編集部が厳選しました。

1. 人気パティシエ監修の“キレイを目指す”パフェ

Beauty Connection Ginza Fruits Salon

銀座駅A3出口から徒歩6分ほど、美容クリニックやヘアサロンなど、1階から4階まで建物がまるごと「美」に関する施設になっている「Beauty Connection Ginza」の2階にあるフルーツパーラーです。

メニュー監修は「BIEN-ÊTRE PÂTISSERIE」(代々木上原)、「FLOTO」(参宮橋)のオーナーパティシエを務める馬場麻衣子氏。「体の内側から美を目指す」というコンセプトのもと、栄養豊富な旬のフルーツをふんだんに使用したスイーツのフルコースやセットが楽しめます。

季節のパフェセット 2,860円(税込)のいちごとショコラのパフェ。メニューは季節によって変わります 出典: にゃんちゅ72さん

■食べログレビュアーのコメント

『いちごとショコラのパフェ 甘さ控えめで生姜でさっぱりと。大人のパフェ

パフェの構成⇩

紅ほっぺ苺ミルクジェラート

生姜を効かせたショコラブランのジェラート

いちごのジュレ

アニス

シュトロイゼル

シナモンスパイスなど。季節によってどんどんパフェが変わるので毎月行きたくなる』(にゃんちゅ72さん)

<店舗情報>

◆Beauty Connection Ginza Fruits Salon

住所 : 東京都中央区銀座7-9-15 GINZA g CUBE 2F

TEL : 050-5456-5647



2. 銀座のランドマークで味わうパフェ

和光ティーサロン

銀座駅B1出口より徒歩10秒ほど、和光別館・アネックスの2階にあるティーサロン。窓際の席では、銀座の街や行き交う人々を眺めながらゆったりとティータイムを楽しめる大人の空間です。

季節のパフェは約2か月ごとにメニューが入れ替わります。2021年10月31日(日)までは、シャインマスカットたっぷりの「葡萄パフェ」2,500円(税込)を提供中。 「ストロベリーパフェ」2,200円(税込) 出典:俊太朗さん

■食べログレビュアーのコメント

『主役の苺は、もちろん上質で美味しいですが、バニラとイチゴミルクアイスも生クリームもとても美味しいですねぇ お値段も、銀座で、和光でこの価格 もっと早く来ればよかったです』(ゆきのすけ2さん)

<店舗情報>

◆和光ティーサロン

住所 : 東京都中央区銀座4-4-8 和光別館 2F

TEL : 03-5250-3100



3. 大胆な盛り付けにテンションアップのパフェ

パティスリー&カフェ デリーモ

日比谷駅直結、銀座駅からは徒歩10分ほどの場所にあるカフェ。味もさることながら、ダイナミックな盛り付けで芸術性もハイレベルなパフェが味わえます。京都、大阪、兵庫にも店舗があり、それぞれの店舗限定のパフェも用意されています。 「ベルベットルージュ」1,890円 出典: Jasmine_mさん

■食べログレビュアーのコメント

『見た目から美しすぎるーっ(⑉• •⑉) ︎ ベリーがたっぷりと入ったベルベットルージュ

イチゴとカシスの酸味とチョコレートの甘みがマッチしててめっちゃ美味しい( ˘͈ ᵕ ˘͈ )

食べ進めるごとに変化する味わいが最高(*ˊ˘ˋ*)』(tomomin826さん)

<店舗情報>

◆パティスリー&カフェ デリーモ 東京ミッドタウン日比谷店

住所 : 東京都千代田区有楽町1-1-3 B1F

TEL : 03-6206-1196



4. 一度は食べたい老舗パーラーの味

資生堂パーラー サロン・ド・カフェ

新橋駅から徒歩5分、銀座駅からは徒歩7分ほどの場所にある「資生堂パーラー サロン・ド・カフェ 」。言わずと知れた老舗ですが、パフェはサロン・ド・カフェの名物と言われる人気メニューです。

旬のフルーツをあしらった季節のパフェのほか、チョコレートパフェやプリンアラモードなどスイーツのメニューを豊富に用意。赤やピンクを基調とした華やかな空間で、ゆったりと味わえます。 「奈良県生駒郡産“古都華”のロイヤルストロベリーパフェ」 出典:俊太朗さん

■食べログレビュアーのコメント

『評判通りの香りと果実、甘味と酸味を十二分に楽しむ事ができました』(俊太朗さん)

<店舗情報>

◆資生堂パーラー サロン・ド・カフェ 銀座本店

住所 : 東京都中央区銀座8-8-3 東京銀座資生堂ビル 3F

TEL : 03-5537-6231



5. 世界的ショコラティエの世界を堪能

ピエール マルコリーニ

銀座駅から徒歩1分ほどの場所にあるショコラトリー。1階がショップ、2、3階がカフェになっており、ベルギーを代表する世界的なショコラティエ ピエール・マルコリーニ氏の世界を満喫できます。

スイーツだけと思いきや、オリジナルのクーベルチュールを使用した欧風カレー「マルコリーニ カレー」(サラダ、アイスクリーム、コーヒー付きで税込3,080円)も提供。ぜひ試してみたい気になる一品です。 「マルコリーニ チョコレートパフェ」1,760円(税込) 出典: カフェモカ男さん

■食べログレビュアーのコメント

『ピエール氏が拘り抜いたクーベルチュールを贅沢に使用したチョコ尽くしパフェ。

チョコレートアイス、チョコレートムース、チョコレートソース・・・・これでもかとチョコレート尽くしで畳み掛けてきます。生クリームやバニラアイスが丁度良い口休め。フルーツはバナナだけと非常にシンプルです。まさにチョコレート好きのためのパフェ』(ぴーたんたんさん)

<店舗情報>

◆ピエール マルコリーニ 銀座店

住所 : 東京都中央区銀座5-5-8 2F・3F

TEL : 03-5537-0015



