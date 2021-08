痛快アクション『私立探偵マグナム』シーズン2のDVDリリースが決定！

真っ赤なフェラーリでハワイの美しい大自然を駆け抜けて難事件に挑む『私立探偵マグナム』。そのシーズン2のDVDリリースが決定した。

『HAWAII FIVE-0』を手掛けたピーター・M・レンコフとエリック・グッゲンハイム、そして映画『ワイルド・スピード』シリーズのジャスティン・リン。



マグナムは、居候する富豪ロビンの別荘の管理をしている元MI6諜報部員の執事ヒギンズ(パーディタ・ウィークス『ナイトメア』)に仕事の相棒になってほしいと猛烈にアピールし返事を待っている。一方、マグナムが住む大富豪のロビン・マスターズの邸宅が傭兵たちに襲撃され――。

本作の第12話「最悪の作戦」は、『HAWAII FIVE-0』ファンも必見だ。

マグナムを演じるのは、『スーサイド・スクワッド』のエル・ディアプロ役や、『ギャング・イン・LA』のダニエル・アコスタ役で知られるメキシコ系アメリカ人俳優のジェイ・ヘルナンデス。そのほか、スティーヴン・ヒル(『まほうのレシピ』)らがキャストに名を連ねる。

『私立探偵マグナム』シーズン2 商品情報

■11月10日(水)

・VOL.1〜5 DVDレンタル開始

■12月8日(水)

・VOL.6〜10 DVDレンタル開始

・DVD-BOX【5枚組】発売(税込9,680円)

発売・販売元:NBCユニバーサル・エンターテイメント

(海外ドラマNAVI)

