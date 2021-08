『S.W.A.T.』オリジナルナップザック、プレゼントキャンペーン実施中！

『クリミナル・マインド』のシェマー・ムーアが主演を務める大人気アクションドラマシリーズ『S.W.A.T.』。誰も経験したことのない新たな展開を迎えるシーズン4がいよいよ放送開始。この日本初放送を記念して、『S.W.A.T.』オリジナルナップザックのプレゼントキャンペーンが実施中だ。

映画並みの迫力あるアクション・シーンが視聴者の注目を集め、放送直後から人気を博している『S.W.A.T.』。そのシーズン4が8月20日(金)よりスーパー!ドラマTV #海外ドラマ☆エンタメにて独占日本初放送となる。

新シーズンでは、パンデミックの影響を受けるなか、ホンドー率いるチームはシーズン3で対峙したエル・ディアブロの甥が麻薬カルテルを乗っ取ったとの情報が入り、追いかけることに。また、世の中がロドニー・キング暴動の再来を危惧する中、黒人コミュニティーと警官の架け橋となるべく努めてきたホンドーに、今まで以上に重いプレッシャーがのしかかる―。『S.W.A.T.』の真髄とも言える人種と警官の問題がより深く切り込まれる。

今回『S.W.A.T. シーズン4』の独占日本初放送を記念して、スカパー!(スカパー!サービス、プレミアムサービス)にて「スーパー!ドラマTV #海外ドラマ☆エンタメ」単チャンネルを新規ご契約いただいた方を対象に、S.W.A.T.のロゴが大きくプリントされた「S.W.A.T. オリジナルナップザック」(カッコイイ!)を抽選で50名様にプレゼント!

キャンペーン概要『S.W.A.T.』プレゼントキャンペーン

■当選者数:50名様

■応募期間:2021年9月12日(日)23:59まで

■当選発表:10月頃に、当選者への発送をもって発表にかえさせていただきます。

※新型コロナウィルスに伴う影響により、発送が遅延する可能性がございますので、予めご了承ください。

■応募条件・対象者:

スカパー!(CS310)、スカパー!プレミアムサービス(Ch.647)にて「スーパー!ドラマTV #海外ドラマ☆エンタメ」単チャンネルを2021年8月1日(日)〜2021年9月12日(日)23:59の期間中に新規でご契約いただいた方。(お電話でご加入・ご契約いただいた方もご応募いただけます)

■ご契約対象商品:「スーパー!ドラマTV #海外ドラマ☆エンタメ」単チャンネル

※「セレクト5」「セレクト10」「基本プラン」「基本パック」「新基本パック」「プレミアム15」「プレミアムパック」「ドラマセット」「ハリウッドセット」「ハリウッドセットMAX「スカパー!光パック」ほかのプラン・パック・セットのご契約は、本キャンペーンの対象外となります。

■応募方法:

スカパー!(CS310)、スカパー!プレミアムサービス(Ch.647)にて「スーパー!ドラマTV #海外ドラマ☆エンタメ」の単チャンネルを2021年8月1日(日)〜2021年9月12日(日)23:59の期間内にご契約いただき、「スーパー!ドラマTV #海外ドラマ☆エンタメ」のホームページ内のプレゼント応募フォームに必要事項を記入して応募。

※応募の際にはB-CASカード番号/ACAS番号(20桁)もしくはICカード番号(16桁)が必要となります。

詳しくは、スーパー!ドラマTV #海外ドラマ☆エンタメのホームページをご確認ください。

http://www.superdramatv.com/new/2021/08/swat-21.html

『S.W.A.T. シーズン4』は、スーパー!ドラマTV #海外ドラマ☆エンタメにて8月20日(金)22:00より独占日本初放送。

(海外ドラマNAVI)

Photo:

『S.W.A.T. シーズン4』©2020, 2021 Sony Pictures Television Inc. and CBS Studios Inc. All Rights Reserved.