【Huluランキング】『ウォーキング・デッド』は4位転落もノーマン・リーダスが笑う（5月18日更新）

オンライン動画配信サービスのHuluより、5月12日(水)から18日(火)までの1週間で最も多くの視聴者を獲得した番組ランキングトップ10が発表となったのでご紹介! TVシリーズ総合部門と海外ドラマ作品部門、海外ドキュメンタリー&バラエティー作品部門、韓国ドラマ作品部門、それぞれでどんな番組が注目されているのかをチェックしてみよう。

TVシリーズ総合トップ10

1.『恋はDeepに』

2.『ネメシス』

3.『コントが始まる』

4.『東京リベンジャーズ』

5.『名探偵コナン』

6.『僕のヒーローアカデミア』

7.『有吉の壁』

8.『君と世界が終わる日に』

9.『しゃべくり007』

10.『呪術廻戦』

海外ドラマ作品トップ10

1.

2.『ウェントワース女子刑務所』

3.『グレイズ・アナトミー』

4.『ウォーキング・デッド』

5.『クリミナル・マインド/FBI vs. 異常犯罪』

6.『FBI:特別捜査班』

7.『SUITS/スーツ』

8.『LAW & ORDER:性犯罪特捜班』

9.『ブラインドスポット』

10.『SUPERNATURAL スーパーナチュラル』

海外ドキュメンタリー&バラエティー作品トップ10

1.『ライド with ノーマン・リーダス』

2.『アメリカズ・ゴット・タレント』

3.『メーデー! 番外編:惨劇の全貌』

4.『工場ケンガク! 〜たべものが出来るまで』

5.『カー・SOS 蘇れ! 思い出の名車』

6.『潜入! 北朝鮮:独裁者の精神』

7.『ブリティッシュ ベイクオフ』

8.『ハリー・ポッターと魔法の歴史』

9.『子ネコと子イヌのモフモフワールド』

10.『サバイビング・ジェフリー・エプスタイン −アメリカの闇−』

アジアドラマ作品トップ10

1.『恋のトリセツ 〜フンナムとジョンウムの恋愛日誌〜』

2.『太王四神記』

3.『太陽の末裔 〜Love in Vietnam〜』

4.『トッケビ 〜君がくれた愛しい日々〜』

5.『彼女はキレイだった』

6.『トンイ』

7.『私のIDはカンナム美人』

8.『刑務所のルールブック』

9.『花郎〈ファラン〉』

10.『あやしいパートナー 〜Destiny Lovers〜』

総合部門の首位は、前週に引き続き『恋はDeepに』。広瀬すずと櫻井翔が出演するミステリードラマ『ネメシス』は2位をキープしている。一方、3月下旬から4月にかけて5週連続でトップを維持していた『君と世界が終わる日に』は8位に下がった。

海外ドラマ部門では、待望のシーズン4の配信がスタートとなった『ウォーキング・デッド』は4位に転落。

4位から1ランクアップしてきたのは、5月からシーズン15が配信された大人気のご長寿医療ドラマ『SUITS/スーツ』は7位につけている。

海外ドキュメンタリー&バラエティー部門では、『アメリカン・ホラー・ストーリー』)らとニュージーランドを巡る。

10位の『サバイビング・ジェフリー・エプスタイン −アメリカの闇−』は、少女を性的に搾取するという容疑で逮捕され、2019年に自殺した大資産家ジェフリー・エプスタインの事件を追うドキュメンタリー作品だ。事件はなぜ起きたのか? 卑劣で巧妙な犯人の手口とはどんなものだったのか? 当時について、被害者らが事件を振り返るという衝撃作だ。

アジアドラマ部門の首位は、全周に引き続き『恋のトリセツ 〜フンナムとジョンウムの恋愛日誌〜』。2位にはヨン様ことペ・ヨンジュンが主演を務める『太王四神記』が登場。代わりに、全周2位だった『太陽の末裔 〜Love in Vietnam〜』は3位となった。(海外ドラマNAVI)

Photo:

『ライド with ノーマン・リーダス』シーズン1〜5 Huluで独占配信中 © 2021 AMC Film Holdings LLC. All rights reserved./『ロック・アップ/スペイン 女子刑務所』シーズン1〜4 Huluで独占配信中 Una producción de GLOBOMEDIA en colaboración con FOX NETWORKS GROUP ESPAÑA ©GLOBOMEDIA SLU (2018) basado en el formato de ATRESMEDIA TELEVISIÓN/『サバイビング・ジェフリー・エプスタイン −アメリカの闇−』Huluで配信中 ©2021 A&E Television Networks. All Rights Reserved./『SUITS/スーツ』シーズン1〜9 Huluで配信中 © 2019 Open 4 Business Productions, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.