『NCIS』マーク・ハーモン、女優の妻と34年続く結婚生活成功の秘訣

全米ナンバー1ヒットの犯罪捜査ドラマ『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』は現在本国アメリカにてシーズン18が放送中。今シーズンには、ギブス役マーク・ハーモンの妻であるパム・ドーバーがゲスト出演している。マークとパムは今年で結婚34周年。米TV Insiderは二人の結婚生活が長続きしている秘訣に迫った。

これまで私生活を公にはしない姿勢を貫いてきたマークとパム。マークは2017年の米TV Insiderのインタビューで「それが私たちなんだ。多くの時間を家で一緒に過ごしているよ。TwitterやFacebookはやっていない。息子もそういったものには興味がないんだ。パムと私はこのビジネスで生計を立てているけど、今でも、この世界に慣れない部分もあるね」と話していた。そんなマークの妻、パムは1978年から1982年まで放送されたコメディドラマ『モーク&ミンディ』で、ロビン・ウィリアムズと共に主演を務めていたことで知られている。

結婚してから30年以上が経った2019年に受けた米Peopleでのインタビューでマークは、「結婚した時、私たちはどちらも30代だったから、愚かなことは若い時に経験済みだった」と年齢を重ねてからの結婚がうまくいった秘訣だと語り、さらに撮影以外の時は結婚指輪をつけていたいとも話した。「私は結婚したことを誇りに思っている。そして私が結婚した人のことも誇りに思っているよ」

パムとマークには二人の子どもがいる。長男で俳優として『NCIS』にも青年期のギブス役で出演しているショーンと、次男のタイ。夫妻は子どもたちを世間の目につかないように注意を払ってきた。また、マークが『リーズナブル・ダウト/静かなる検事記録』や『シカゴホープ』、『NCIS』などTVシリーズで活躍を続けている一方で、パムは女優としての活動を控えていた。「二人ともショービジネスで常に働き続けた上で結婚生活も続けることはできるとは思わなかった」と米Entertainment Tonightに話したパム。

「私はこのビジネスでできることをすべてやった後に子どもができたの。だから"これ以上名声は追いかけない"という気持ちなの。私は子どもたちの学校の送迎をしたかった。誕生日を一緒に過ごし、カップケーキやドーナツを用意し、学園祭に参加して...そんなやりたかったことをやることができた。それは全く別の人生だったけど、心から幸せよ」

『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』シーズン18は米CBSにて放送中。(海外ドラマNAVI)



『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』TM & (C) 2019 CBS Studios Inc. CBS and related logos are trademarks of CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved.