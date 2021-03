リブート版『素晴らしき日々』の主要キャストが決定！

米ABCで1988年から1993年まで6シーズンにわたり放送されたファミリードラマ『素晴らしき日々(別題:ワンダー・イヤーズ)』が甦るとのニュースは、当サイトでもお伝えした通り。そのリブート版の主要キャストが発表された。米Deadlineなどが報じている。

オリジナル版は、1968年から1973年に10代を過ごした主人公ケビン・アーノルドが回想を交えつつ、少年時代の思い出を語る構成で綴られるファミリードラマ。エミー賞やゴールデン・グローブ賞、ピーボディ賞といった数々の賞を受賞。リブート版は、激動の1960年代にアラバマ州モンゴメリーに暮らすアフリカ系中産階級のウィリアムズ一家を中心に描く。

そのウィリアムズ一家の母親リリアン役に決定したのが、米CWのミステリードラマ『イン・ザ・ダーク』でジュールズを演じる他、政治サスペンスドラマ『スキャンダル 託された秘密』などに出演しているサイコン・セングブロー。

