【2021年2月】今月の新作映画

海外ドラマでお馴染みの俳優が出演する新作映画をピックアップ! 【2021年2月】からはこちらをご紹介。

■2月5日(金)『シンクロニック』



『オルタード・ カーボン』のアンソニー・マッキーと『THE FALL 警視ステラ・ギブソン』のジェイミー・ドーナンが共演するSFタイムスリラー。監督は『アルカディア』のアーロン・ムーアヘッド&ジャスティン・ベンソンのコンビ。「未体験ゾーンの映画たち2021」上映作品。

ニューオーリンズの救急隊員で長年の親友であるスティーブ(アンソニー)とデニス(ジェイミー)は、連続して発生している奇妙で陰惨な事故の現場に到着する。現場で発見されたシンクロニックと呼ばれる非合法の謎のドラッグがもたらす幻覚作用が原因だと判断される。

ある日、デニスの長女が突然姿を消し、スティーブはその失踪に例のドラッグが関係していると気づき、自ら効果を試すことに。スティーブが体験したのは幻覚ではなく、7分間だけ別の時代へ移動するタイムトラベルだった...。

■2月5日(金)『ブラック・クローラー』



『エージェント・オブ・シールド』や『ブラインドスポット タトゥーの女』などに出演するルーク・ミッチェルのアニマルパニック・アクション。「未体験ゾーンの映画たち2021」上映作品。

巨大洞窟探検に出かけた若者たち。地底の湖に潜んでいたのは、獰猛な人喰いクロコダイルだった。嵐で水位は上昇、洞窟水没の危機がせまる中、極限のサバイバルがはじまる―。

世界的に大ヒットしたサメ・パニック『海底47m』の製作チームと、『赤い珊瑚礁 オープン・ウォーター』(サメ)『ブラックウォーター』(ワニ)を手掛けたアンドリュー・トラウキ監督という、まさにこのジャンルのプロたちがタッグを組んだ話題作。主演は、これまたサメ映画『MEG ザ・モンスター』のジェシカ・マクナミー。

■2月11日(木・祝)『マーメイド・イン・パリ』



『スカム・フランス』のフランス人女優マリリン・リマが<恋を知らない人魚>を演じる人魚と人間のラブストーリー。

舞台は恋の都パリ。セーヌ川に浮かぶ老舗のバーで働くガスパールはある夜、傷を負い倒れていた人魚のルラを見つける。ルラは美しい歌声で出会う男性を例外なく虜にし、恋に落ちた男性の心臓を破裂させ命を奪っていた。ルラはガスパールの命も奪おうと歌をうたうが、過去の失恋の経験から恋する感情を一切捨て去ってしまった彼には、その歌声が全く効かなかった。懸命に看病するガスパールの優しさに、ルラは次第に心惹かれていくが...。

(海外ドラマNAVI)

Photo:

『シンクロニック』© 2019 RED FLOWER FILM, LLC. All RIGHTS RESERVED/『ブラック・クローラー』© 2019 BW2 ABYSS HOLDINGS PTY LTD AND SCREEN QUEENSLAND PTY LTD All rights reserved./『マーメイド・イン・パリ』©2020 - Overdrive Productions - Entre Chien et Loup - Sisters and BrotherMitevski Production - EuropaCorp - Proximus