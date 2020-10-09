¡ÖÄ¶¥Ó¥Ã¥°¤Ê¤³¤¿¤ÄÉÛÃÄ¡×¤¬¥Ó¥Ã¥°¤¹¤®¤ë¤ÈÏÃÂê¡Ä¡ÖÉô²°¤¬¤³¤¿¤Ä¤Ë¡×¤³¤ì¤¾¤Þ¤µ¤Ë¡Ö°Ëâ¤Ê¤³¤¿¤Ä¡×¡Ö¤³¤¿¤Äµ´¡×
¡ÖÄ¶¥Ó¥Ã¥°¤Ê¤³¤¿¤ÄÉÛÃÄ¡×¤¬¡¢¾ï¼±¤ÎÈÏ°Ï¤òÄ¶±Û¤·¤ÆËÜÅö¤Ë¥Ó¥Ã¥°¤¹¤®¤ë¤È¡¢SNS¤ÇÏÃÂê¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Ë¤Ï¤È¤â¤¢¤ì¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ä¤É¤É¤ó¡ª¤¹¤´¤¤¤Ç¤·¤ç¡ª¡¡¤Þ¤ë¤ÇÉô²°¤¬¤³¤¿¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¤Ã¤¿¤é¡¢¤¤¤Ã¤¿¤óÆþ¤Ã¤¿¤é½Õ¤Þ¤Ç½Ð¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡Ö°Ëâ¤Ê¤³¤¿¤Ä¡×¤¤¤ä¡¢¡Ö¤³¤¿¤Äµ´¡×¤«¤â¡Ä¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤Á¤é¤Ï¡ÖºßÂð¥ï¡¼¥¯ÍÑ¤³¤¿¤Ä¡×¡Ä¤³¤ì¤¬ÆüËÜ¤ÎDX¤È¤ÎÀ¼¤â
¤³¤Á¤é¡¢ÄÌ¿®ÈÎÇäÂç¼ê¤Î¡Ö¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó¡×¤¬ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¡¢¥µ¥¤¥º¤Ï360cm¡ß390cm¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£ºÂ¤Ã¤¿¤ê¡¢¿²Å¾¤ó¤À¤ê¡¢¤Ï¤¿¤Þ¤¿Î¥¤ì¤¿¥½¥Õ¥¡¤ÇºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¿¤ê¡Ä¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤³¤¿¤Ä¤Î¤¢¤¿¤¿¤«¤µ¤òµý¼õ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¡¢Twitter¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Î¤¢¤Ã¤¿¤é¤â¤¦¥ä¥É¥«¥ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡ÖßÙßý¤ÏËâ·¢¤¸¤ã¤«¤é¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬Â³¡¹¤È¡£¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¹¤´¤µ¤Ë¡Ö¥¹¥é¥¤¥à¤È¤«¿¨¼ê·Ï¤Î¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤½¤Î¤¦¤Á²ÈÁ´ÂÎ¤¬°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¤½¤¦¡×¤È¿´ÇÛ¡©¤·¤Á¤ã¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬Ê¬»¶¤·¤Ê¤¬¤é¤³¤¿¤Ä¤ËÆþ¤ì¤ëÍÍ»Ò¤Ë¡Ö¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥Ç¥£¥¹¥¿¥ó¥¹ ¤Ð¤Ã¤Á¤ê¡ª¡×¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ
ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ó¥Ã¥°¤ÊÉÛÃÄ¤Ï¤¤¤Ä¤«¤éÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¡Ö19Ç¯¤Î½©¤Ë¿·¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£½éÇ¯ÅÙ¤«¤éÂçÊÑ¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤¹¤°¤Ë´°Çä¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢ËÜÇ¯ÅÙ¤âºÆ¤ÓÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¤¨¤Ã¡Ä¼Â¤Ï¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÖÂçÊÑ¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Î¾¦ÉÊ¤ÏÂ¾¤Î¤³¤¿¤Ä¤È°ã¤¤¡¢¥µ¥¤¥º¤â£±¼ïÎà¤Ç¡¢¿§Å¸³«¤â¡Ö¥Ù¡¼¥¸¥å¡×¤È¡Ö¥Ö¥é¥¦¥ó¡×¤Î2¿§¤Î¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÀ¼Ò¤Î¤³¤¿¤Ä¤ÎÃæ¤Ç¾å°Ì¤ÎÇä¤ì¶Ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡½¤³¤ó¤ÊÂç¤¤Ê¥µ¥¤¥º¡¢¤¦¤Á¤ÎÉô²°¤Ç¤â»È¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÊ¿¤¿¤¯¤ª¤¤¤¿¾õÂÖ¤ÎÀ½ÉÊ¥µ¥¤¥º¤ÇÌó360cm¡ß390cm¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢°ìÈÌÅª¤ÊÀµÊý·Á¤Î¤³¤¿¤ÄÉÛÃÄ¤Î200cm¡ß200Ñ¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È½Ä²£¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì1.6£í¡¦1.9£íÊ¬Âç¤¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ö°ìÈÌÅª¤Ê¥µ¥¤¥º¤ËÈæ¤Ù¤Æ¥×¥é¥¹¤Ç¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ç¡¢¤¯¤ë¤Þ¤Ã¤Æ¿²Å¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡¢¸ª¤Þ¤Ç¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯·Á¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯ÁÛÄê¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤³¤¿¤Ä¤À¤È¡¢¤Ï¤ß½Ð¤Æ´¨¤«¤Ã¤¿ÂÎ¤ÎÉôÊ¬¤¬¥×¥é¥¹¤Ç¤ª¤ª¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤áÆÃÊÌ¤ËÂç¤¤Ê¤ªÉô²°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»È¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¤´²ÈÄí¤Ç¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡×
¡½¤¨¤Ã¡¢¤½¤ì¤Ê¤é6¾ö´Ö¤È¤«¤Ç¤â¡¢ÉáÄÌ¤Ë»È¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡Ä¡ª¡©
¡Ö¤¿¤À6¾ö¤ä8¾ö¤Î¹¤µ¤À¤È¡¢¿²Å¾¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Ê¤É¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â¼è¤ì¤Ê¤¤¤´²ÈÄí¤â¤¢¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤¿¤ÄËÜÂÎ¡Ü¿²Å¾¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¸å¤í¤Ë¤¢¤ë¤«¡Ä¤Ê¤É¤Ç¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤è¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤Þ¤¿¡¢¸«±É¤¨ÌÌ¤ÇÊÀ¼Ò¤Î¥«¥¿¥í¥°²èÁü¤Î¤è¤¦¤ËÁ´ÂÎÅª¤Ë¹¤²¤¿¾õÂÖ¤ÇÍ¾Íµ¤ò¤â¤Ã¤¿¸«¤¿ÌÜ¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢12¾ö¤ÎÉô²°¤ÇÊÉ¤ÎÄ¹¤µ¤¬3.64£í¡ß5.46£í¤Ê¤É¤Î¤ª²È¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¹¤²¤Æ¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¤Ê¤ë¤Û¤É¡Ä¡£¤¢¤È¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤¤¤È¤ª¼êÆþ¤ì¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÀöÂõ¤Ê¤É¤Ï¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÖÉáÃÊ¤Î¤´²ÈÄí¤Ç¤Î¤ª¼êÆþ¤ìÊýË¡¤Ï¡¢±ø¤ì¤¿²Õ½ê¤ò¡¢ÃæÀÀöºÞ¤òÇö¤á¤¿±Õ¤Ç¼¾¤é¤»¤¿ÉÛ¤Ç¤Õ¤¼è¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢´¥¤¤¤¿ÉÛ¤Ç¤Õ¤¼è¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¾¦ÉÊ¥µ¥¤¥º¤ÎÅÔ¹ç¾å¡¢¤´²ÈÄí¤Ç¤Î¤ªÀöÂõ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢À¸ÃÏ¤ËÙû¿åµ¡Ç½¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥ê¡¼¤Ë¤ÆÍÆÎÌ20kg°Ê¾å¤ÎÀöÂõµ¡¤ò»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤ªÀöÂõ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡×
¡½º£Ç¯¤Ï¥³¥í¥Ê¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥é¥Ë¡¼¥Ë¥ã¸½¾Ý¤¬Åß¤Ë¤«¤±¤Æ¤âÂ³¤¯²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê´¨¤µ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅß¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡Ö¤³¤¿¤Ä¤ÎÎ®¹Ô¡×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¡Öº£Ç¯ÆÃ¤Ë¡Ä¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÀ¼Ò¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤«¤éÀöÂõ¤·¤¿¤¤¤È¤Î¤ªÀ¼¤¬Â¿¤¯¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢ÀöÂõOK¤Î¾¦ÉÊ¤ÏÄêÈÖÅª¤Ë¿Íµ¤¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥Ó¥Ã¥°¤³¤¿¤Ä¤È¤ÏµÕ¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤¬¶¹¤¤Êý¤ä¡¢½»Âð¤ÎÀßÈ÷¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÃÈË¼¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¤ª²È¤ÎÊý¤Ê¤É¤Ï¡¢Çö·¿¤Ê¤â¤Î¤ä¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê»È¤¤Êý¤¬¤Ç¤¤ë¾¦ÉÊ¤â¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤ÏÇö·¿¤Î¡Ø¤ï¤¿Ìµ¤·¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤Î¤â¤Î¤ä¡¢¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¤ò¤³¤¿¤ÄÉÛÃÄ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë»È¤¦Äó°Æ¤Ê¤É¤Ç¡¢¶áÇ¯¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ
¢£Ä¶¥Ó¥Ã¥°¤Ê¤³¤¿¤ÄÉÛÃÄ¡¡1Ëü8990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¡¦Àî¾å Î´¹¨¡Ë