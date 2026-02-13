ニューストップ > からだニュース > 一見快適もさまざまなリスク こたつで寝てはいけない3つの理由 こたつ 雑学・トリビア 裏ワザ・豆知識（ライフハック） Medical DOC 一見快適もさまざまなリスク こたつで寝てはいけない3つの理由 2026年2月13日 10時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと こたつで寝てはいけない理由を、メディカルドック監修医が解説 知らないうちに脱水が進み、起床時に体調不良を感じることがあるという ほかにも低温やけどのリスクや、睡眠の質の低下などもあると指摘した 記事を読む おすすめ記事 骨折抱える平野歩夢が衝撃パフォーマンス 実戦初投入フロントサイドダブルコーク１６２０成功 ５本のエア完遂も得点伸びず８６・５０点 会場ため息 2026年2月14日 4時18分 苦労人・戸塚優斗の金メダル 実況アナ、解説が涙、涙の異例中継 解説青野氏「悔しい思いする姿、間近でみてきたんで。優斗が泣いたら泣いちゃいますよね」ＴＢＳ・熊崎アナも声詰まらせる ネットも涙「最高の実況」 2026年2月14日 5時13分 選手村では「桃鉄」でリラックス 好調なフィギュア三浦、木原組 2026年2月13日 23時43分 世界王者マリニン呆然8位「言葉が見つからない」 ミス連発…明かした大失速の原因「間違いなく…」 2026年2月14日 7時18分 「しまむらの喪服」に助けられた女性が続々 急な葬儀や体型の変化にも「助かった」「買いに走った」「前ファスナー着やすい」 2026年2月13日 11時40分