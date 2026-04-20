夜更かしをするパパをそばで見守るわんちゃんの光景が、再生回数54万回を超えて絶賛されています。 眠らないように頑張って目を開けようとするわんちゃんの姿には、「健気で愛おしすぎる」「パパは逃げないから寝たって良いんだよ」と、温かいコメントが寄せられることに。わんちゃんのいじらしい姿がたくさんの人に癒やしを届けています。 【動画：睡魔と戦いながら『夜更かしをするパパ』に付き合う犬→とんでもなく尊い