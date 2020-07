キャンセルとなった『サブリナ：ダーク・アドベンチャー』、『リバーデイル』とクロスオーバーする予定だった

米アーチー・コミックスのキャラクター、サブリナを主人公にしたNetflixの新シリーズ『サブリナ:ダーク・アドベンチャー』。本作は、シーズン2にあたるパート3&4へ更新されていたが、そのパート4で終了することが明らかになった。米Variety が報じている。

クリエイターのロベルト・アギーレ=サカサは、今回の報道を受けてコメントを発表。「本作の製作は、初日から信じられないほど光栄なことでした。みんなが愛する10代の魔女、サブリナ役のキーナン・シプカをはじめ、キャスト全員との仕事は素晴らしいものでした。 このダークな夢に多くの愛を注いでくれたスタッフ、脚本家、編集者、アシスタント、そしてすべての人に感謝しています。 やりたい作品をやりたいように作らせてくれたワーナー・ブラザースとNetflix、バーランティ・テレビジョンとアーチー・プロダクションにも感謝をしています。パート4を見るのが待ちきれません」

全8話構成のパート4では、グリーンデールにおそろしいことが起こり、 魔女たちはその脅威一つ一つと戦わなければならなくなる。物語はさらに不気味に、セクシーになっていくという。公式Twitterでは画像もいくつか掲載され、「今年の後半に最後の物語が登場します。魔女よ永遠に!」と投稿された。

It all comes down to one last Chilling Adventure. Our final chapter is coming later this year. Coven forever. pic.twitter.com/T0jkwAc1wJ