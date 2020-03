『アウトランダー』や『ポロス』新シーズン、ブラジル発の刑務所ドラマも！Hulu新着情報

Hulu新着情報が届き、そろってHuluプレミアである『アウトランダー』『NY ガールズ・ダイアリー 大胆不敵な私たち』『ポロス〜古代インド英雄伝〜』の新シーズンの独占配信日が判明。さらに、すっかり人気ジャンルの一つとなった刑務所ドラマの新シリーズが到着することも明らかとなった。

日本初上陸の海外ドラマをお届けするHuluプレミアでは、3月から6月までの4カ月にわたり、ラテンアメリカ発の話題作を毎月配信している。その第2弾としてブラジル最大の放送局、Globoが制作する刑務所ドラマ『JAILERS/ジェイラーズ』シーズン1(全16話)が4月2日(木)より独占配信(以降、毎週木曜日に一話ずつ追加予定)。犯罪率の高さから、囚人にとっても看守にとっても劣悪極まりないと言われるブラジルの男子刑務所を舞台にした作品だ。

『ロック・アップ/スペイン女子刑務所』など数々の人気シリーズを生み出してきた刑務所ドラマ。この『JAILERS/ジェイラーズ』は、町で最も危険と言われる刑務所で看守を務める主人公アドリアーノが、暴動、麻薬、脱走、殺人、汚職といった刑務所内で起こる様々な問題に加えて、塀の外で自身の家族にまで及ぶ危機に立ち向かう姿が描かれる。実際に刑務所で働いていた看守たちの証言をもとに作られており、善と悪、生と死、そして看守と囚人、すべては紙一重だという刑務所のリアルを突きつけた本作は、毎年10月にフランスのカンヌで開催される世界最大級の国際コンテンツ見本市(MIPCOM)にて、2017年に審査委員長賞を受賞。本国ではすでにシーズン2まで放送されている。



ほかには、『NYガールズ・ダイアリー 大胆不敵な私たち』のシーズン4(全18話)が4月23日(木)からそれぞれ独占配信となり、以降は毎週一話ずつ追加されていく。そして『ポロス〜古代インド英雄伝〜』のシーズン3(全66話)は4月20日(月)から独占配信され、以降は毎週月曜日〜金曜日に一話ずつ追加予定だ。(海外ドラマNAVI)

『JAILERS /ジェイラーズ』 © Globo/Ramon Vasconcelos © Globo/Marcelo Tabach/『NYガールズ・ダイアリー 大胆不敵な私たち』シーズン4 © 2020 Universal Television LLC. ALL RIGHTS RESERVED./『ポロス〜古代インド英雄伝〜』シーズン3 © One Life Studios Pvt. Ltd./『アウトランダー』シーズン5 © 2020 Sony Pictures Television Inc. All Rights Reserved.