°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤»õËá¤Ê´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡ª
ïªµä»Õ¤ÎÈÓ¾Â¤Ç¤¹¡£
º£Æü¤Ï³§¤µ¤ó¤¬¤è¤¯»È¤Ã¤Æ¤ë¤â¤Î¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¡¢¡¢¡¢
»õËá¤Ê´(»õËáºÞ)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡ª
²¿µ¤¤Ê¤¯ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤Ç°Õ³°¤È»õËá¤Ê´¤Ã¤Æ¤É¤ó¤ÊÀ®Ê¬¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ã¤Æ¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û¤½¤ÎÉÔÄ´¡¢¸¶°ø¤Ï¶ä»õ¤«¤â¡©¥Û¥ó¥È¤ÏÉÝ¤¤¶âÂ°¤Ë¤è¤ë·ò¹¯Èï³²¤È¤Ï
»õËá¤Ê´¤â¼ïÎà¤¬Âç¤¤¯Ê¬¤Æ2¼ïÎà¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ ²½¾ÑÉÊ»õËáºÞ
¡Ò´ðËÜÀ®Ê¬¡Ó
¡¦¸¦ËáºÞ
¡¦È¯Ë¢ºÞ
¡¦ÊÝ¼¾ºÞ
¡¦·ë¹çºÞ
¡ù²½¾ÑÉÊ»õËáºÞ¤Î¸ú²Ì¡ù
¡¦»õÀÐ¤ÎÄÀÃå¤òËÉ¤°
¡¦Ãî»õ¤òËÉ¤°
¡¦¸ý½¤òËÉ¤°
¡¦»õ¤Î¤ä¤Ë¤ò¤È¤ë
¡¦»õ¤òÇò¤¯¤¹¤ë
¡¦¸ýÃæ¤ò¾ô²½¤¹¤ë
¡¦»õÀÐ¤ò½üµî¤¹¤ë
¢ °åÌôÉô³°ÉÊ¤Î»õËáºÞ
´ðËÜÀ®Ê¬¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÌôÍÑÀ®Ê¬¤âÇÛ¹ç¡£
Ìô»öË¡¾å¡¢´ËÏÂ¤ÊºîÍÑ¤ÎÌô¸ú¤¢¤ê¤È¤¤¤¦¾µÇ§¤ò¼õ¤±¤¿¤â¤Î¡£
¡ù°åÌôÉô³°ÉÊ¤Î»õËáºÞ¤Î¸ú²Ì¡ù
¡¦»õ¼þ±ê(»õÁåÇ¿Ï³)¤ÎÍ½ËÉ
¡¦»õÆù±ê¤ÎÍ½ËÉ
¡¦»õÀÐ¤ÎÄÀÃå¤òËÉ¤°
¡¦Ãî»õ¤òËÉ¤°
¡¦¸ý½¤ÎÍ½ËÉ
¡¦¥¿¥Ð¥³¤Î¤ä¤Ë½üµî
¡¦»õ¤òÇò¤¯¤¹¤ë
¡¦¸ýÃæ¤ò¾ô²½¤¹¤ë
¤³¤Î°ã¤¤¤ò¤ß¤Æ¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎCM¤Ç¤è¤¯ÌÜ¤Ë¤¹¤ë»õ¼þÉÂ¤ä»õÆù±ê¤Ï°åÌôÉô³°ÉÊ¤Î»õËá¤Ê´¤Ç¤·¤«Í½ËÉ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡ª
¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿»õËá¤Ê´¤òÁª¤ó¤Ç»È¤¦¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£
[Ê¸¡§meilong¡¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ]
¡ÖÅìµþ¡¦·ÃÈæ¼÷¤ÇÈþÍÆïªµä,ïªµä¼£ÎÅ¤ò¤ªÃµ¤·¤Ê¤émeilong¤Ø¡Êhttps://www.meilong.jp/¡×
¢¨·ò¹¯¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡¢±¿Æ°Åù¤ÎÊýË¡¡¢¥á¥½¥Ã¥É¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿ÍÅª¤Ê°Õ¸«¡¢¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ç¡¢É¬¤º¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë»ö¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
meilong¡¡±¡Ä¹¡¦ÀÐÀîÈþ³¨¡Ê¤¤¤·¤«¤ï¡¦¤ß¤¨¡Ë
Âç³Ø¤Ç¤Ï±ÉÍÜ³Ø¤ò³Ø¤Ó¥Æ¥ì¥Ó¶É¡¢IT´ë¶È¡¢¹¹ðÂåÍýÅ¹¤Ê¤É¤Ë¶ÐÌ³¤·¡¢20Âå¸åÈ¾»þ¤ÎÂç¤¤Ê¿ÍÀ¸¤ÎºÃÀÞ¤«¤éÅìÍÎ°å³Ø¤ÎÀ¤³¦¤Ë½Ð²ñ¤¦¡£ïªµä¤È´ÁÊý¤Î±ü¿¼¤µ¤ËÌ¥¤«¤ìïªµä³Ø¹»¤ËÆþ³Ø¤·¹ñ²È»ñ³Êïªµä»ÕÌÈµö¤ò¼èÆÀ¡£³ØÀ¸»þÂå¤Ï40±¡¤Î·Ð±Ä·ó½ÀÆ»À°Éü»Õ¡¦ïªµä¤¢¤óËà»Ø°µ¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸»Õ¤Ç¤â¤¢¤ëÀèÀ¸¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ò¤·¡¢¹ñ²È»ñ³Ê¼èÆÀ¸å¡¢ËÌµþÃæ°åÌôÂç³ØÂ´¤Ç¤â¤¢¤ëïªµä30Ç¯¤ÎÀèÀ¸¤«¤éµ»½Ñ¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤ËÈþÍÆïªµä¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤Ë»Õ»ö¤·¡¢À¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ëÆüËÜïªµä¤Îµ»½Ñ¤Ë»É·ã¤µ¤ì¸¦µæ¤ò½Å¤Í¤ë¡£¤µ¤é¤Ë200·ï°Ê¾å¤Î¼£ÎÅ±¡¡¦¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥¹¥Ñ¡¦¥¨¥¹¥Æ¤Ê¤É¤ò¼þ¤ë¡£¥Û¥Æ¥ëÄØ»³Áñ¤Îïªµä¼£ÎÅ»ÜÀß¡ÖKENBITOKYO¡×¡¢¡ÖÅìÊý·òÈþ¡×¤Ø¶ÐÌ³¤·¤¿¸å¡¢2014Ç¯¡¢»ÍÃ«¤Ë¾Ò²ðÀ©¼£ÎÅ±¡Meilong¤ò³«¶È¡£
À¤¤Ëïªµä¤ò¹¤á¤¿¤¯2015Ç¯meilong·ÃÈæ¼÷±¡¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¡¢Â³¤±¤Æ2017Ç¯meilong·ÃÈæ¼÷mana±¡¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¡£2019Ç¯meilong¶äºÂ±¡¤â¥ª¡¼¥×¥ó¡£
ÀéÍÕÂç³Ø°å³ØÉôÉíÂ°ÉÂ±¡¤ÎÏÂ´Á¿ÇÎÅ²Ê¤Ç¤Î¸¦½¤¡¢´ÁÊý°å¡¢³ÆÀìÌçÊ¬Ìî¤Î°å»Õ¤È¤ÎÏ¢·È¤â¤·Æü¡¹¡¢¾ðÊó¸ò´¹¡¢³Ø²ñ¤Ø¤Î»²²Ã¤âÅØ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¼«Ê¬¼«¿È¤¬ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤ò¤·ïªµä¤È´ÁÊý¤âÊ»ÍÑ¤·»Ò¤ò¼ø¤«¤Ã¤¿¤¬ÅÓÃæ¡¢»à»ºÊ¬ÊÚ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¡¢¤µ¤é¤ËÉÔ°é¾É¤«¤é¤ÎÇ¥¿±¤ò°Ý»ý¤¹¤ë°Ù¤ÎÂÎ¸³¡¢ÃÎ¼±¤â¤¢¤êÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤Ë¤â´ó¤êÅº¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤â¶¯¤¤¡£À¤¤Î´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë½÷À¤Î°ìÈÖ¤ÎÌ£Êý¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£