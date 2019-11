by Hedi Alija犬は平均寿命が15年前後であり、平均寿命が80歳である人間よりもずっと短命です。また、犬の成長や老化は人間とはペースが異なるため、犬の年齢を人間の年齢に単純換算することは困難。そこで、見た目ではわかりにくい犬の老化をDNAレベルで分析し、「犬の年齢を人間に換算すると何歳になるのか」を求めるための新しい公式が考案されました。Quantitative translation of dog-to-human aging by conserved remodeling of epigenetic networks | bioRxivhttps://www.biorxiv.org/content/10.1101/829192v2‘Dog Years’ Are a Total Myth. Here’s How Old Fido Really Is. | Live Sciencehttps://www.livescience.com/dog-age-equation.html「犬の年齢が人間であればだいたい何歳くらいなのか」を求める方法として、かつては「犬の年齢に7をかける」という計算が採用されていました。この計算に従えば、1歳の犬は人間でいう7歳、5歳の犬は人間でいう35歳、10歳の犬は人間でいう70歳に相当することとなります。しかし、犬と人間とでは、成長と老化のペースが異なります。そのため、単純に7をかけるだけでは、犬の成長度を正しく把握しているとはいえません。by Meritt Thomasそこで、カリフォルニア大学サンディエゴ校の研究チームは、DNAメチル化を老化の定義に用いる方法を提唱しました。DNAメチル化とは、DNAを構成する炭素原子の一部にメチル基(-CH3)が付加する化学反応のこと。DNAメチル化は年齢を重ねるにつれて進行する傾向があり、人間だけではなく犬のDNAにも起こる現象であることがこれまでの研究でわかっていました。研究チームは、生後1カ月から16歳までの犬およそ100匹から血液サンプルを採取し、DNAを分析。そして、1歳から103歳までの人間320人を分析して得たDNAメチル化のデータと比較を行いました。その結果、平均して「犬の8週間が人間のおよそ9カ月に相当する」ということが判明しました。ただし、犬におけるDNAメチル化の進行速度は人間と異なり、「犬のDNAメチル化の進行速度は、若い時は人間よりも早く、年齢を重ねるにつれて人間の進行速度に近似していく」と研究チームは論じています。そして、研究チームはこの研究結果から、「16×loge(犬の年齢)+31=人間に換算した年齢」という公式を発表しました。この公式をグラフ化したものが以下の画像で、横軸が犬の実年齢、縦軸が人間に換算した年齢です。これによると、犬の1歳は人間の31歳、犬の5歳は人間のおよそ57歳、犬の10歳は人間のおよそ68歳であることがわかります。ただし、今回の研究で血液サンプルを採取した犬のほとんどがラブラドール・レトリバーだったとのこと。そのため、「犬種が異なる場合、この公式が完全に通用するとは限らないので注意が必要です」と研究チームは述べています。