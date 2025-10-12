¡Ö½é¤¹¤Ã¤Ô¤ó¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¤¡¢Èà»á¤ò¥¥å¥ó¤È¤µ¤»¤ë°ì¸À£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó
Âç¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢½÷¤Î»Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤âÍ¦µ¤¤¬Í×¤ë¤â¤Î¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡ÖÁÇ¤Î¼«Ê¬¤ò¤µ¤é¤±¤À¤¹¥Á¥ã¥ó¥¹¡×¤À¤È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤È¤é¤¨¤Æ¸ÀÍÕ¤ò¹©É×¤¹¤ì¤Ð¡¢Èà»á¤Î¿´¤ò¥°¥Ã¤È¤Ä¤«¤á¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢10Âå¤«¤é20Âå¤ÎÆÈ¿ÈÃËÀ436Ì¾¤ËÊ¹¤¤¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò»²¹Í¤Ë¡Ö¡Ø½é¤¹¤Ã¤Ô¤ó¡Ù¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¤¡¢Èà»á¤ò¥¥å¥ó¤È¤µ¤»¤ë°ì¸À¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡Û¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÃË¤Î¿Í¤Ë¤¹¤Ã¤Ô¤ó¸«¤»¤¿¤Î¡¢½é¤á¤Æ¡×¤È¾È¤ì¤ë
¡Ö¥Þ¥¸¡¼¡©¤Ã¤Æ°ìµ¤¤Ë¥Æ¥ó¥·¥ç¥óMAX¤Ë¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬½é¤á¤Æ¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¡¢Èà»á¤ò´¿´î¤µ¤»¤ëºîÀï¤Ç¤¹¡£¤â¤·²ÈÂ²°Ê³°¤ÎÃËÀ¤ËÁÇ´é¤ò¸«¤»¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤é¤Ð¡¢»È¤ï¤Ê¤¤¼ê¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£²¡Û¡ÖÂç»ö¤Ê¿Í¤Ë¤·¤«¸«¤»¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¤Í¡ª¡×¤È¡¢¤È¤Ó¤¤ê¤Î¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë
¡Ö²¶¤Ã¤Æ¤½¤ó¤Ê¤ËÆÃÊÌ¡©¤Ã¤Æ¥Ë¥ó¥Þ¥ê¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤¹¤Ã¤Ô¤óÈäÏª¤Îµ¡²ñ¤ò¡¢°¦¤Î¹ðÇò¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦±é½Ð¤Ç¤¹¡£¥á¥¤¥¯¤òÍî¤È¤·¤¿ÁÇ´é¤ÇºÇ¹â¤Î¥¹¥Þ¥¤¥ë¤ò¸«¤»¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤³¤Î¾Ð´é¤Ï²¶¤À¤±¤Î¤â¤Î¡ª¡×¤ÈÈà»á¤ò¥á¥í¥á¥í¤Ë¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£³¡Û¡ÖÅÅµ¤¾Ã¤¹¤Þ¤Ç¤¢¤Ã¤Á¸þ¤¤¤Æ¤Æ¡ª¡×¤È¤½¤ï¤½¤ï¤¹¤ë
¡Ö·ù¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢½é¥¨¥Ã¥Á¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ê¤é¡¢¾È¤ì¤«¤é¤¯¤ë¥Ä¥ó¥Ä¥ó¤·¤¿ÂÖÅÙ¤¬¡¢Ë¨¤¨¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¸«¤Ê¤¤¤Ç¡ª¡×¤È¾Ç¤é¤»¤Ð¾Ç¤é¤¹¤Û¤É¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ò¸«¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÆÈÀêÍß¤òÁß¤Î©¤Æ¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£´¡Û¡Ö¤É¤¦¤«¤Ê¡Ä¡©¡×¤È¶ÛÄ¥¤·¤ÆÌÜ¤ò¤½¤é¤¹
¡Ö¥É¥¥É¥¤¬¤³¤Ã¤Á¤Þ¤ÇÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡Ä¡ª¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢½÷¤Î»Ò¤Î¿´Çï¿ô¤Î¹â¤µ¤¬¡¢Èà»á¤Î¶»¤òÇ®¤¯¤µ¤»¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£Ê¿Á³¤òÁõ¤¦¤è¤ê¤â¡¢¡Ö¿´Â¡¤¬ÇËÎö¤·¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤È¡¢¤¢¤¨¤Æ¶»¤Î¹âÌÄ¤ê¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú£µ¡Û¡Ö¤³¤ì¤¬»ä¤Î¿¿¤Î»Ñ¤À¡£¤É¤¦¤À¡ª¤Þ¤¤¤Ã¤¿¤«¤¡¡¼¡×¤È¤ª¤É¤±¤ë
¡Ö¾È¤ì±£¤·¤Ç¤Ï¤·¤ã¤°»Ñ¤¬¤¤¤¤¡×¡Ê10ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÈùÌ¯¤Ê¾õ¶·¤ò¾Ð¤¤¤ËÊÑ¤¨¤ë¥»¥ê¥Õ¤Ç¤¹¡£¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ïµ¤¤Þ¤º¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤µ¤¨¤¢¤ë½Ö´Ö¤ò¡¢ÌÀ¤ë¤¯±é½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤»Ò¡×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¶¡Û¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Ç¤´¤á¤ó¡×¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤½¤¦¤Ë´é¤ò±£¤½¤¦¤È¤¹¤ë
¡Ö¡Ø¼Õ¤ë¤Ê¤è¡¼¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¥É¥¥É¥¤¹¤ë¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢°¦¤¹¤ëÈà½÷¤Î¤¤¤¸¤é¤·¤¤»Ñ¤Ë¡¢·Ú¤¤¶½Ê³¤ò³Ð¤¨¤ëÃËÀ¤â¤¤¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ¾¡µ¤¤Ê¥¥ã¥é¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¢¤ë¤Û¤É¡¢¡Ö¥®¥ã¥Ã¥×Ë¨¤¨¡×¤Î¸ú²Ì¤ò´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£·¡Û¡ÖÉáÃÊ¤ÈÊÌ¿Í¤À¤«¤é¸«¤Á¤ã¤À¤á¡ª¡×¤ÈÈà»á¤ÎÌÜ¤ò¤Õ¤µ¤´¤¦¤È¤¹¤ë
¡ÖÄñ¹³¤¹¤ë¤Î¤¬¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Æ¡¢Êú¤¤·¤á¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤¹¤Ã¤Ô¤ó¸ø³«¤Ë»ê¤ë»ÅÁð¤È¥»¥ê¥Õ¤À¤±¤ÇÈà»á¤Î¥Ï¡¼¥È¤ò¼ÍÈ´¤¯¾åµé¥Æ¥¯¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¼ê¤Î·ä´Ö¤«¤é¸«¤¨¤ë¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢»×¤¤¤¤ê¤Ö¤ê¤Ã¤³¤·¤ÆÈà»á¤ÎÌÜ¤ò¤Õ¤µ¤´¤¦¤È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¸¡Û¡Ö¤³¤ì¤¬¡¢¥Û¥ó¥È¤Î»ä¤À¤è¡×¤È¾åÌÜ¸¯¤¤¤ÇÍÍ»Ò¤ò¤¦¤«¤¬¤¦
¡Ö¤½¤ÎÁÇ´é¡¢¤Ò¤È¤êÀê¤á¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡ª¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Ë¼«¿®¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤·¤«¸«¤»¤Ê¤¤¡¢¥Û¥ó¥È¤Î»ä¡×¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¤Î¤â¥¢¥ê¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¤·¡¢´Î¿´¤Î¡ÖÁÇ´é¡×¤¬¤«¤ï¤¤¤¯¤Ê¤¤¤ÈµÕ¸ú²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£¹¡Û¡ÖÁ´Á³¼«¿®¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡×¤È´é¤òÀÖ¤é¤á¤ë
¡ÖÈà½÷¤ÎÈëÌ©¤ÎÈâ¤ò³«¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤«´ò¤·¤¤¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¼å¤¤¼«Ê¬¡×¤ò±é½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÃËÀ¤òË¨¤¨¤µ¤»¤ëºîÀï¤Ç¤¹¡£¤¦¤Ä¤à¤²Ã¸º¤ÇÃÑ¤º¤«¤·¤½¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È¤¤¤¸¤á¤¿¤¤¡ª¡×¤ÈS·ÏÃË»Ò¤Î¥Ä¥Ü¤ò»É·ã¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤òÈäÏª¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Ç¤¤ì¤ÐÈò¤±¤¿¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¡¢¹©É×¼¡Âè¤ÇÆó¿Í¤Îå«¤ò¿¼¤á¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ê»³ÅÄ¤¦¤ß¡Ë
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
´ü´Ö¡§2014Ç¯6·î3Æü¤«¤é10Æü¤Þ¤Ç
ÂÐ¾Ý¡§¹ç·×436Ì¾¡Ê10Âå¡¢20Âå¤ÎÆÈ¿ÈÃËÀ¡Ë
ÃÏ°è¡§Á´¹ñ
ÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
