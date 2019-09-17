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Twitch streamer banned over ¡Èsexually suggestive¡É Chun-Li cosplay | Dexerto.com
https://www.dexerto.com/entertainment/twitch-streamer-banned-over-sexually-suggestive-chun-li-cosplay-1028273
Twitch Suspends Streamer After She Wears Chun-Li Cosplay [Updated]
https://kotaku.com/twitch-suspends-streamer-after-she-wears-chun-li-cospla-1838142321
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I just got banned again for wearing a Chun Li cosplay. I am fully covered. I don¡Çt understand @TwitchSupport @twitch how is this sexually suggestive content? pic.twitter.com/qP1WoBbZL3— quqco ???? TwitchCon (@quqco) 2019Ç¯9·î15Æü
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Hello I¡Çm live! https://t.co/kadsVe5jDc pic.twitter.com/Gy9VwVBn0E— quqco ?? TwitchCon (@quqco) August 18, 2019
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by Dean Lin