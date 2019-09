I just got banned again for wearing a Chun Li cosplay. I am fully covered. I don’t understand @TwitchSupport @twitch how is this sexually suggestive content? pic.twitter.com/qP1WoBbZL3— quqco ???? TwitchCon (@quqco) 2019年9月15日

Hello I’m live! https://t.co/kadsVe5jDc pic.twitter.com/Gy9VwVBn0E— quqco ?? TwitchCon (@quqco) August 18, 2019

世界的な人気を誇る対戦型格闘ゲームの「ストリートファイターII」などに登場する春麗(チュンリー)は、長年にわたって多くの人々から人気を集めるキャラクターです。そんな春麗の コスプレ をしたTwitch配信者が、「性的すぎる」という理由で配信停止処分を受けてしまいました。Twitch streamer banned over “sexually suggestive” Chun-Li cosplay | Dexerto.comhttps://www.dexerto.com/entertainment/twitch-streamer-banned-over-sexually-suggestive-chun-li-cosplay-1028273Twitch Suspends Streamer After She Wears Chun-Li Cosplay [Updated]https://kotaku.com/twitch-suspends-streamer-after-she-wears-chun-li-cospla-1838142321配信プラットフォームのTwitchでは、プラットフォームを健全化するために直接的な裸体表現やポルノグラフィーを規制しているほか、「性的なものを示唆するコンテンツ」にも目を光らせています。配信者の服装についても、「ゲーム配信、家庭内からの配信、プロフィール/チャンネルに登場する画像においては、外出時またはショッピングモールおよびレストランに出かける時のような服装の着用が適切です」とガイドラインに記されています。その一方で、Twitch上で好きなキャラクターのコスプレをして配信をする配信者は以前から多く存在しています。そんな配信者たちは、「どのラインを超えると性的なコンテンツとみなされてしまうのか」という線引きの判断に悩まされているとのこと。コスプレをしながらお絵描き配信をすることが多いQuqcoさんは、2019年9月15日に春麗のコスプレをして配信を行ったそうです。すると、配信が終わった後でTwitchから「性的なものを示唆するコンテンツであると判断した」というメールが届き、Quqcoさんは3日間の配信停止処分を受けてしまったとTwitter上で報告しました。Quqcoさんは2019年8月にも、「餓狼伝説」などに登場する不知火舞のコスプレを着て配信を行いました。この配信では、物を拾うためにかがんだ時に下着が見えてしまい、配信停止処分を受けています。この一件もあり、Quqcoさんは春麗のコスプレを着る際に問題のある部分が露出しないように気をつけていたそうで、太もものスリットが深くなりすぎないサイズのコスプレ衣装を購入していたとのこと。「この衣装のスリットは、私が持っているランニングウェアよりも浅いです」とQuqcoさんはコメントしています。しかし、春麗のコスプレに対してもTwitchは性的なコンテンツだと判断し、配信停止処分を下しました。問題の配信はすでにTwitch上から削除されており、具体的にどの部分が問題であったのかはわかりません。ゲーム系メディアのKotakuはQuqcoさんの件についてTwitchにコメントを要請しましたが、記事作成時点ではTwitchからの返信はないそうです。by Dean Lin