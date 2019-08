ベッドの上でじゃれ合う犬と猫。

一瞬にして戦意喪失する犬の姿が人気を呼んでいました。

動画をご覧ください。

[動画を見る]

Cat preciously gives dog a bath - ever see that before? - YouTube



ダックスフンドの「ピックル」ちゃんと、お友達の猫「ハービー」くん。最初は元気にじゃれ合うふたりでしたが……。



ハービーくんがピックルちゃんの耳を毛づくろいし始めると、彼女の動きはピタッと止まって……。



こんなにウットリした表情に!



一瞬にして、完全なリラックス状態になってしまうピックルちゃんなのでした。

ハービーくんは相当な毛づくろい上手なのかもしれませんね。