職場の女性にさりげなく好意を伝える「旅行の土産」９パターン
旅行や出張にかこつけて「お土産」を手渡すのは、気になる女性にさりげなく好意を伝える絶好のチャンス。ほかの人と差を付けるのは当然として、どんなものを贈ると喜ばれるのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性95名に聞いたアンケートを参考に、「職場の女性にさりげなく好意を伝える『旅行の土産』」をご紹介します。
【１】恋愛にまつわる神社などの「縁結びの守り」
「貰ったらドキッとする。ストレートに好意が伝わりそう」（20代女性）というように、旅先の寺社仏閣で入手した「恋愛成就」系のお守りも、強いインパクトを与えるようです。最近はハート型などかわいい形のお守りも多いので、見た目の愛らしさにこだわって探してみましょう。
【２】職人の手作りっぽい工芸品の「櫛」
「なんだか風情がある。古風な贈り物って感じでいいかも」（20代女性）というように、旅先によくある工芸品のなかでも、「櫛」は女性に好まれるようです。実用品というよりは装飾品という観点で、凝ったデザインの一品を選びぬきたいものです。
【３】華やかで素敵なデザインの「ハンカチや手ぬぐい」
「京都とかの古い街だったら、質の良い物が見つかりそう」（20代女性）というように、どこにでもあるハンカチや手ぬぐいも、高級感のあるものはいいお土産になるようです。旅先で老舗の織物店を訪ねたりして、オシャレなものを探すといいでしょう。
【４】その土地で作られている地酒など「珍しいお酒」
「お酒好きなら鉄板だと思う。旅先の話も色々聞きたくなる」（20代女性）というように、旅行先の土地で作られている地酒や地ワインなどは、お酒好きな女性には大歓迎されるようです。作り手や評判などのうんちくを仕入れておくと、会話も弾みそうです。
【５】和柄が上手にあしらわれた「手鏡」
「女性らしいアイテムだし、恋人以外の男性から貰っても嬉しいと思う」（20代女性）というように、女性向けの定番お土産として、「手鏡」はさりげなくセンスがいいと思われるようです。旅行先の土地にゆかりのある柄を選ぶなど、デザインにも気を配りたいところです。
【６】相手が好きな食べ物をリサーチした上での「土地の特産品」
「お土産として自然だし、事前に好物を聞いてくれていたら会話も広がりそう」（20代女性）というように、その地方でしか手に入らない「特産品」は、相手の好みに合うものなら確実に喜ばれるようです。旅行前から「何系の食べ物が好き？」などと情報収集しておくとよいでしょう。
【７】ご当地キャラをモチーフにした「ゆるキャラストラップ」
「アクセサリーと違って深い意味なく付けられるのがいい」（20代女性）というように、ご当地キャラグッズのなかでは「携帯ストラップ」あたりを選ぶのが無難なようです。身に付ける系のアイテムは引かれるリスクも高いですが、ゆるキャラグッズなら気軽に使ってもらえそうです。
【８】女性の好きなキャラクターが起用された「地域限定キャラグッズ」
「私の好きなキャラを知ってくれてる嬉しさもある」（10代女性）というように、お馴染みのキャラクターをモチーフにした「地域限定グッズ」は、喜んでもらいやすいようです。ただし、女性が好きなキャラを事前に調べておくのは必須でしょう。
【９】みんなに配るバラマキ菓子とは違う「高級スイーツ」
「パッケージがかわいかったりすると嬉しい。私だけ特別扱いな感じ」（20代女性）というように、周りの人たちに配る大箱のお菓子とは別に、少し高級感のあるスイーツを用意するのは手堅いようです。「特別にオマケ！」と一言加えると、好意が伝わりやすいでしょう。
あくまでも「さりげない贈り物」だからこそ、お土産選びには繊細なセンスが問われそうです。相手との距離感を見定めて、ベストな一品を選びたいものです。（呉 琢磨）
【調査概要】
期間：2015年4月10日から17日まで
対象：合計95名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
【１】恋愛にまつわる神社などの「縁結びの守り」
「貰ったらドキッとする。ストレートに好意が伝わりそう」（20代女性）というように、旅先の寺社仏閣で入手した「恋愛成就」系のお守りも、強いインパクトを与えるようです。最近はハート型などかわいい形のお守りも多いので、見た目の愛らしさにこだわって探してみましょう。
「なんだか風情がある。古風な贈り物って感じでいいかも」（20代女性）というように、旅先によくある工芸品のなかでも、「櫛」は女性に好まれるようです。実用品というよりは装飾品という観点で、凝ったデザインの一品を選びぬきたいものです。
【３】華やかで素敵なデザインの「ハンカチや手ぬぐい」
「京都とかの古い街だったら、質の良い物が見つかりそう」（20代女性）というように、どこにでもあるハンカチや手ぬぐいも、高級感のあるものはいいお土産になるようです。旅先で老舗の織物店を訪ねたりして、オシャレなものを探すといいでしょう。
【４】その土地で作られている地酒など「珍しいお酒」
「お酒好きなら鉄板だと思う。旅先の話も色々聞きたくなる」（20代女性）というように、旅行先の土地で作られている地酒や地ワインなどは、お酒好きな女性には大歓迎されるようです。作り手や評判などのうんちくを仕入れておくと、会話も弾みそうです。
【５】和柄が上手にあしらわれた「手鏡」
「女性らしいアイテムだし、恋人以外の男性から貰っても嬉しいと思う」（20代女性）というように、女性向けの定番お土産として、「手鏡」はさりげなくセンスがいいと思われるようです。旅行先の土地にゆかりのある柄を選ぶなど、デザインにも気を配りたいところです。
【６】相手が好きな食べ物をリサーチした上での「土地の特産品」
「お土産として自然だし、事前に好物を聞いてくれていたら会話も広がりそう」（20代女性）というように、その地方でしか手に入らない「特産品」は、相手の好みに合うものなら確実に喜ばれるようです。旅行前から「何系の食べ物が好き？」などと情報収集しておくとよいでしょう。
【７】ご当地キャラをモチーフにした「ゆるキャラストラップ」
「アクセサリーと違って深い意味なく付けられるのがいい」（20代女性）というように、ご当地キャラグッズのなかでは「携帯ストラップ」あたりを選ぶのが無難なようです。身に付ける系のアイテムは引かれるリスクも高いですが、ゆるキャラグッズなら気軽に使ってもらえそうです。
【８】女性の好きなキャラクターが起用された「地域限定キャラグッズ」
「私の好きなキャラを知ってくれてる嬉しさもある」（10代女性）というように、お馴染みのキャラクターをモチーフにした「地域限定グッズ」は、喜んでもらいやすいようです。ただし、女性が好きなキャラを事前に調べておくのは必須でしょう。
【９】みんなに配るバラマキ菓子とは違う「高級スイーツ」
「パッケージがかわいかったりすると嬉しい。私だけ特別扱いな感じ」（20代女性）というように、周りの人たちに配る大箱のお菓子とは別に、少し高級感のあるスイーツを用意するのは手堅いようです。「特別にオマケ！」と一言加えると、好意が伝わりやすいでしょう。
あくまでも「さりげない贈り物」だからこそ、お土産選びには繊細なセンスが問われそうです。相手との距離感を見定めて、ベストな一品を選びたいものです。（呉 琢磨）
【調査概要】
期間：2015年4月10日から17日まで
対象：合計95名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査