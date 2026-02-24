佐野市の人気キャラクターをデザインした電子マネーカードが発行されるのに合わせて、２３日に市内でお披露目会が開かれました。 ２３日から利用が始まった商業施設のイオンなどで使える電子マネーカード「さのまるＷＡＯＮ」です。これは、佐野市とイオンが２０２５年１１月に締結した包括連携協定の一環で行われたものです。 佐野市のブランドキャラクター「さのまる」がデザインされてい