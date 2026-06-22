女子プロレスラーでタレント・ジャガー横田と息子で“ＪＪ”こと木下大維志くんの親子ショットがアップされた。医師の木下博勝氏が２２日までに自身のインスタグラムで「おはヨネスケ昨夜も、沢山の方にインスタライブに参加頂きまして、有難う御座いました」と書き出し、「また、ファンミーティング、ばばあ会にも満員の参加、有難う御座います」とコメント。イベントに参加したジャガーと息子の２ショットを掲載した。大