◆国際親善試合日本―南アフリカ（６日・ヤンマーハナサカスタジアム）ＦＩＦＡランク５位のサッカー女子日本代表「なでしこジャパン」は、同５８位の南アフリカ女子代表と対戦する。先発が発表され、ＭＦ長谷川唯、谷川萌々子らが先発に名を連ねた。先発の１１人にセンターフォワードタイプはおらず、登録ポジションがＦＷの選手もゼロ。ゼロトップの形を取る可能性もあり、戦い方が目される。３月に女子アジア杯で優勝し