「何のために働いているのだろう」と、ふと呆然としてしまう瞬間はありませんか？収入アップ、仕事の成果、人付き合い、そして充実したプライベート。真面目な人ほど、これらすべてを「もっと良くしなければ」と100点満点を目指して追いかけ、自らを追い詰めてしまいがちです。本記事では、佐野創太氏の著書『70％で働く「もっと頑張る」から脱出する働き方の思考法』（日経BP）より、事例を交えながら、人間関係に「30％の余