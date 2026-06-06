歌手の中森明菜が６日放送のフリーアナウンサー・徳光和夫さんがパーソナリティーを務めるニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜・午前５時）にゲスト出演した。録音放送となった出演。徳光さんは「オフの日はどんなことしていますか？」と質問。これに中森は「昔はすごくお料理をしてスタッフさんに配ったりとか」と振り返り、最近はまっていることを聞かれ「韓流ドラマ」と明かした。さらに徳光さんは「ス