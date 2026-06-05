◇交流戦日本ハム3―1ヤクルト（2026年6月5日神宮）日本ハムはヤクルトに3―1で快勝し、今季8度目の2連勝を飾った。1―1の11回に水野達稀内野手（25）が決勝本塁打となる今季2号ソロを放った。新庄剛志監督（54）は試合後、同じく延長11回までもつれた24年の神宮でのヤクルト戦（5―4）を引き合いに「神宮はこんなゲームしないといけないルールがあるの？」と話して、報道陣を笑わせた。延長10回にはヤクルト先頭・茂