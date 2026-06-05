大雨などの大規模災害で信号機が使えなくなったときに備え周南市で5日、警察官が手信号の訓練をしました。訓練に参加したのは周南警察署の交通課や地域課などの署員16人です。訓練は大規模災害で信号機が使えなくなったことを想定して行われ、交通量の多い交差点で信号機を赤にしたまま署員が、手信号で交通整理をしました。手信号では警察官の正面と背面方向が「赤信号」、一方、側面方向は腕が垂直に上がっていたら「黄信号」、