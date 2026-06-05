EV・電気自動車の整備の実習に役立ててもらおうと、県内の自動車販売会社から徳島工業短期大学に電気自動車が贈られました。徳島工業短期大学に寄贈されたのは、電気自動車の「日産サクラ」です。6月5日に行われた贈呈式には、車を寄贈した「徳島日産自動車」と、「日産サティオ徳島」の関係者らが出席し、徳島工業短期大学の多田博夫学長に大きなカギが手渡されました。（徳島日産自動車株式会社・田村文彦さん）「実際のところ、