北陸新幹線の敦賀より西、大阪までの延伸ルートをめぐり、山野知事は4日開かれた県議会で「これからは米原ルートという石川の意思を示しながら要望活動を重ねたい」と述べました。5月12日に行われた北陸3県合同の中央要請では、富山・福井両県が現行の小浜・京都ルートを主張したのに対し、山野知事は「あくまで早期の全線開業を要請しに来た」として具体的なルートについて明言を避けていました。山野知事「物足りないとの指摘い