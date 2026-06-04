北陸新幹線の敦賀より西、大阪までの延伸ルートをめぐり、山野知事は4日開かれた県議会で「これからは米原ルートという石川の意思を示しながら要望活動を重ねたい」と述べました。

5月12日に行われた北陸3県合同の中央要請では、富山・福井両県が現行の小浜・京都ルートを主張したのに対し、山野知事は「あくまで早期の全線開業を要請しに来た」として具体的なルートについて明言を避けていました。

山野知事「物足りないとの指摘いただいた」

4日開かれた県議会6月定例会の一般質問で、自民党の善田善彦県議は「3県足並みをそろえてという知事の立場は理解するが、県民としては納得できない」として改めてルートについての知事の考えを尋ねました。

これに対し山野知事は「物足りない、もっと米原ルートということを石川県として発言すべきと指摘をいただいた。これからは米原ルートという石川県の意思を示しながら要望活動を重ねたい」と述べました。

延伸ルートをめぐっては、去年8月の北陸新幹線建設促進県民会議で「京都などが示した課題の解決にめどをつかなかった場合、米原ルートを含め1日も早い全線整備に向けた策を検討すべき」との決議が採択されていました。

「踏み込んでいません」会見で釈明

議会終了後の会見で「初めて一歩踏み込んだ発言」をした理由を問われた山野知事は「踏み込んでいません」「あくまで県民会議の決議を尊重し、決議に書いてある米原ルートという言葉を使っただけ」と繰り返し強調しました。