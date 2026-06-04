「ダイヤモンドバックス−ドジャース」（３日、フェニックス）ドジャースのカイル・タッカー外野手が二回に右中間へ特大の５号先制２ランを放った。先頭のベッツが敵失で出塁すると、続くタッカーが甘いフォーシームを完璧に捉えた。打った瞬間に行ったと分かる打球は飛距離１２９メートルで右中間にあるチェースフィールド名物のプールを越えていった。ダイヤモンドを一周してベンチに戻ると久々の笑顔を浮かべたタッカー