2日午後、見附市でクマの目撃がありました。 クマが目撃されたのは、見附市本町3丁目の県道です。警察によりますと2日午後2時すぎ、通行人から見附署にクマ1頭を目撃したと通報がありました。クマの体長は約1mだということです。 クマが目撃された場所が民家の近くであることから、警察と市では付近住民に注意を呼びかける広報を行うとともに警戒活動を続けています。