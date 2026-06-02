仕事中に「鼻歌」を歌い出す男性社員にイライラ！ 忙しい時ほど気に障る鼻歌に「うざいしかない」「脳内ハイ」と反響

誰しも職場で他人の無意識な行動に耳を疑い、イラッとした経験があるのではないだろうか。ガールズちゃんねるに5月下旬、「仕事中鼻歌を歌う人」というトピックが立ち、注目を集めた。

トピ主の職場には、忙しい時に限って急に鼻歌を歌い出す男性社員がいるそうだ。

「こちらとしてはイラッときます。どういう心理で歌い出すのでしょうか。皆さんのご意見お聞かせ下さい」

確かに、忙しく働いているときに呑気に鼻歌はイラつくかもしれない。

「過集中というか脳内がハイになってそう」

この投稿に対し、トピック内では男性社員の心理を分析する声が寄せられた。本人は決してふざけているわけではなく、無意識の防衛反応かもしれないというのだ。

「過集中というか脳内がハイになってそう」「歌ってる本人気がついてないらしい」

忙しさに追われてキャパオーバーになりそうな脳を、無意識にコントロールしようとしているというわけだ。しかし、本人にとっては一種のルーティンで、ストレス緩和のつもりなのかもしれないが、周囲には迷惑ではある。

「口笛吹いていたやつがいたから、やめろと言ったことがあります。」

トピック内では、同様の経験をしたことがある人からの声もあった。

「お局がそうだわ。うざいしかない」「口笛吹いていたやつがいたから、やめろと言ったことがあります。」

単なる無意識の癖か、それとも配慮が足りないだけなのか。どちらにせよ、静かに集中したい人にとってはノイズでしかない。しかも、相手がお局となるとこちらから文句を言うのも難しい。

トピ主の場合も、相手との関係性にもよるが、直接注意するのは角が立つ場合もある。まずは「ずいぶんご機嫌ですね」と軽く釘を刺してみるか、あまりに実害があるなら上司に報告して注意してもらう、のが現実的な対応だろうか。イヤホンを使うことが許される環境であれば、音楽でも聴いて遮断するのもいいだろう。

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