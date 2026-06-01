発酵性食物繊維の正しい理解と腸活の啓発を目的としたイベント「KINNOE518（ファイバー）フェス」が、6月14日まで東京都世田谷区池尻の複合施設「HOME/WORK VILLAGE」で開催されている。「腸活」の社会実装化が進む中、同イベントは「学んだり、遊んだり、食べたり」の3つの施策を柱に、幅広い年代へのアピールを目指して企画したもの。主催は発酵性食物繊維普及プロジェクトで、5月18日の「発酵性食物繊維普及の日」に関連し