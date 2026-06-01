カップ麺界を変革した「ニュータッチ凄麵」大手メーカーも真似できない”売れ続ける理由”

日本の即席カップ麺市場は、何年も前から成熟市場にある。少子高齢化、健康志向、原材料の高騰、物流費上昇――。食品メーカーにとって逆風が常態化した現代において、カップ麺は「安くて早い」だけでは選ばれなくなった。

そのような中で、異様な存在感を放っているブランドがある。ヤマダイ株式会社のニュータッチ「凄麺」シリーズだ。

「生麺らしい品質」に真っ正面から挑んだ

10年以上もの開発期間を経て、2001年10月29日に発売された第1号商品「これが煮玉子ラーメン」を皮切りに、いまでは “ノンフライカップ麺全国売上No.1ブランド” を掲げるまでに至った「凄麺」。

その本質は「早い・安い・うまい」の三拍子を売りにしていた過去の概念に囚われない。むしろ同シリーズは、外食クオリティを工業製品として再現する、食品製造業としての執念が結晶化したブランドといっても過言ではない。

「凄麺」の開発が始まった1990年代の市場には、熱湯を注げばすぐに食べられる一方、絶対に避けては通れない “インスタント感” が強く残る、油揚げ麺を使用した商品が台頭していた。その中で「ラ王」や「ごんぶと」など、生タイプのLL（ロングライフ）麺を搭載した商品が本格さで差別化を図り、人気を博していた歴史もあるが、油揚げ麺と比較して生産コストが高い。

それでも弾力やスープとの一体感、そして生麺らしい品質を表現するには、どうしても限界があった。

しかし、ヤマダイはそこに真っ正面から挑んだ。

まず同社が磨き上げたのは、独自製法によるノンフライ麺である。もちろん、単に油で揚げていないだけのヘルシー麺ではない。重要なのは、麺の内部構造まで生麺に近づけている点だ。

通常、油揚げ麺もノンフライ麺も乾燥前に “麺を蒸す工程” が入る。生の麺を「茹でる」と水分の保有量が増え、蒸した麺よりも乾燥に時間を要し、場合によっては乾燥中に割れてしまうからだ。

あえて“カップ麺としての美味しさ”狙わず

だが、ヤマダイは専門店での作り方と同様に、生の麺を「茹でる」ことにこだわった。そして10年以上かけて確立した技術を「凄麺ノンフライ製法」と名付け、特許を取得。以降はスープごとに加水率や太さを調整し、お店で食べるラーメンの体験へと近づけていく。

これを機に、即席カップ麺業界は従来の「カテゴリー競争」から「体験競争」へと軸足を移し始めた。

批判を恐れずにいうと「凄麺」は “カップ麺としての美味しさ” を狙っていない。ラーメン店と比較されても勝負になる、絶対的な品質を追求し続けているのだ。

実際、同ブランドの商品を食べると、一般的な即席麺との思想の違いがハッキリと分かる。もちろん、それは特許製法の麺だけではない。スープの設計、具材の特別感、後入れ調味料の香り立ち、さらには湯戻し時間まで “完成体験” として逆算されている。

これは単なる食品メーカーの工夫ではなく、むしろ外食チェーンの商品開発に近い。

しかも「凄麺」の巧みな点は、いわゆる “再現ご当地ラーメン” の文脈を早い段階から確立したことだ。札幌、青森、喜多方、佐野、横浜、富山、京都、奈良、和歌山、広島、愛媛、福岡など、地元食材の活用や文化の活性化、さらには地元の自治体やラーメン団体の協力も得て、現在は「ご当地シリーズ」と題し、計33もの味を常時展開している。

ヤマダイ「強さ」の源泉はどこにあるのか

単に味を真似るのではなく、ご当地ラーメン文化そのものをパッケージ化し、独自のポジションを築き上げた。

そこには現代的なマーケティングの本質がある。

いま消費者が求めているのは、単なる満腹だけではない。筆者を含め、ひとつの商品から伝わってくる “物語” も重要視されることがある。どこの土地で、どんな文化で愛されてきた味なのか。その背景込みで商品価値が形成される時代において、ヤマダイは極めて先進的だった。

さらに興味深いのは、ヤマダイが過剰なマス広告に依存していない点だ。

昨今のSNS時代において、知る人ぞ知る実力派として口コミ資産を積み上げている。これは現代のブランド戦略として極めて強い。テレビCM大量投下型の認知形成ではなく、商品価値と実力で発見されるブランドとして支持を獲得し、絶対的な信頼を得るに至った。

カップ麺業界では特に「これ異様においしくないか？」という驚きがUGC（User Generated Content、一般の消費者が自発的に作成・投稿したコンテンツ）を生み、熱量の高いファンコミュニティを形成している。今年で発売25周年を迎える「凄麺」は、まさにその成功例といっても過言ではない。

そして、2026年夏--。期間限定のスポット商品として投入されたのが、今回の本題「夏の辛味噌ねぎラーメン」と「夏の麻辣まぜそば」だ。つづく【後編記事】『「下品な激辛商品とはレベルが違う」カップ麺通も認めた《本物の旨辛》ラーメンの正体』では、両商品に見る「凄麺」の “たしかな熱”を詳しく見ていく。

【つづきを読む】「下品な激辛商品とはレベルが違う」カップ麺通も認めた《本物の旨辛》ラーメンの正体