日本代表のキャプテン遠藤航が所属するリバプールが現地５月30日、アルネ・スロット監督の解任を発表した。現在47歳のオランダ人指揮官は、長期政権を築き、絶大な人気を誇ったユルゲン・クロップの後任として、2024年夏に就任。１年目に見事にプレミアリーグ制覇に導いた。しかし、２年目の今季は苦戦を強いられ、早々に優勝争いから脱落。それでも、なんとかチャンピオンズリーグ出場圏内の５位でフィニッシュした。続投か