「今季耐えたのなんだったんだ」「アロンソに全力ベットすべきだった」リバプールが監督解任で意見殺到！遠藤航はスロット体制で出番激減…
日本代表のキャプテン遠藤航が所属するリバプールが現地５月30日、アルネ・スロット監督の解任を発表した。
現在47歳のオランダ人指揮官は、長期政権を築き、絶大な人気を誇ったユルゲン・クロップの後任として、2024年夏に就任。１年目に見事にプレミアリーグ制覇に導いた。しかし、２年目の今季は苦戦を強いられ、早々に優勝争いから脱落。それでも、なんとかチャンピオンズリーグ出場圏内の５位でフィニッシュした。
続投か、新体制に舵を切るのか。去就が注目を集めていたなかでの解任となった。リバプールのオーナー陣は次のような共同声明を出した（一部抜粋）。
「クラブとして、これが困難な決断であったことは言うまでもない。アルネが在籍期間中にもたらした貢献は、多大かつ意義深いものであり、そして何よりもサポーターや私たちにとって重要なこととして、成功を収めたものだった。彼が成し遂げた全てに対する我々の感謝の念は、これ以上ないほど大きい。
同時に、クラブが前進し続けるためには変化が必要であるという結論に、我々は一致して至った。これは決して軽率に下された決定ではないと強調しておかなければならない」
気になる後任に関しては「選定プロセスが進行中」だという。
スロット解任を受け、SNS上は「今シーズン耐えたのなんだったんだ」「もうちょい早くに出来た」「スロット辞めるんだったら、アロンソに全力でベットするべきだった」「昨季優勝したばかりでスロット解任とか激動すぎる」など様々な意見で溢れている。
スロット体制下で出番が激減した遠藤への影響も含め、大きな注目が集まっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】最もフォロワー数が多いクラブは？リバプールは…
現在47歳のオランダ人指揮官は、長期政権を築き、絶大な人気を誇ったユルゲン・クロップの後任として、2024年夏に就任。１年目に見事にプレミアリーグ制覇に導いた。しかし、２年目の今季は苦戦を強いられ、早々に優勝争いから脱落。それでも、なんとかチャンピオンズリーグ出場圏内の５位でフィニッシュした。
「クラブとして、これが困難な決断であったことは言うまでもない。アルネが在籍期間中にもたらした貢献は、多大かつ意義深いものであり、そして何よりもサポーターや私たちにとって重要なこととして、成功を収めたものだった。彼が成し遂げた全てに対する我々の感謝の念は、これ以上ないほど大きい。
同時に、クラブが前進し続けるためには変化が必要であるという結論に、我々は一致して至った。これは決して軽率に下された決定ではないと強調しておかなければならない」
気になる後任に関しては「選定プロセスが進行中」だという。
スロット解任を受け、SNS上は「今シーズン耐えたのなんだったんだ」「もうちょい早くに出来た」「スロット辞めるんだったら、アロンソに全力でベットするべきだった」「昨季優勝したばかりでスロット解任とか激動すぎる」など様々な意見で溢れている。
スロット体制下で出番が激減した遠藤への影響も含め、大きな注目が集まっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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