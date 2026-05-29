トヨタ自動車が、当初ことしの発売を目指していた次世代のEV＝電気自動車の開発を中止すると明らかにしました。需要の変化などを踏まえたとしています。【映像】注目されていた「LF-ZC」 走行の様子トヨタによりますと、開発を中止するのは高級ブランド「レクサス」のセダン型「LF-ZC」です。2023年に試作車を披露し、次世代の電池により航続距離が当時のEVの2倍となる1000キロ程度になるとして注目されました。今後も電池な