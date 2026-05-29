ディズニーピクサーの人気シリーズ最新作『トイ・ストーリー５』が7月3日に公開される。このたび、全米での前売りチケット発売開始を記念したUS版予告映像が解禁された。【動画】『トイ・ストーリー５』US版予告1995年の第1作公開から30年。おもちゃと子どもたちの絆を描き続けてきた「トイ・ストーリー」シリーズが、今作で向き合うのは“デジタル時代”という新たなテーマだ。『トイ・ストーリー３』のラストで、アンデ