『トイ・ストーリー５』デジタル時代のおもちゃたちを描く “お約束”満載のUS版予告解禁
ディズニー＆ピクサーの人気シリーズ最新作『トイ・ストーリー５』が7月3日に公開される。このたび、全米での前売りチケット発売開始を記念したUS版予告映像が解禁された。
【動画】『トイ・ストーリー５』US版予告
1995年の第1作公開から30年。おもちゃと子どもたちの絆を描き続けてきた「トイ・ストーリー」シリーズが、今作で向き合うのは“デジタル時代”という新たなテーマだ。
『トイ・ストーリー３』のラストで、アンディからおもちゃたちを受け継いだ少女・ボニー。想像力豊かでおもちゃ遊びが大好きだった彼女だが、タブレットに夢中な周りの子たちと話が合わず悩んでいた。そんな姿を心配していたジェシーの前に現れたのが、最新タブレット「リリーパッド」だった。
「みんなの時間がタブレットに支配されている」――危機感を抱いたジェシーは、かつての仲間・ウッディに助けを求める。こうしてウッディは再びボニーの家へ戻り、バズ・ライトイヤーと再会。ボニーの笑顔を取り戻すため、おもちゃたちは“デジタル”という史上最大のライバルに立ち向かうことになる。
今回公開された映像では、「トイ・ストーリー」らしいユーモアと冒険心あふれるシーンが満載。ボニーの部屋で“リーダー代理”として胸に星のバッジを付けているバズに対し、ウッディが隙を見て自分の胸にも星を付けるという、2人らしいコミカルなやり取りが描かれる。
しかし、相手は最新テクノロジー。ウッディとバズでもタブレットのアラームを止めることができず、思わぬ苦戦を強いられる。
一方、ジェシーは「ボニーにはまだ私たちが必要！」と立ち上がり、大冒険へ。ウッディやバズ、愛馬ブルズアイ、さらには大量のバズ・ライトイヤーたちとともに駆け抜ける姿も映し出される。車が通ると一斉に動きを止めるなど、「トイ・ストーリー」ならではのお約束も健在で、ファンにはたまらない内容となっている。
シリーズはこれまで、おもちゃたちの友情や冒険だけでなく、子どもたちとのかけがえのない絆を描き続けてきた。大人へと成長していく子どもたちと、それを見守るおもちゃたち――。誰もが経験してきた別れや成長の物語は、世代を超えて多くの観客の心をつかんできた。
今作では、スマートフォンやタブレットが当たり前となった現代を舞台に、「おもちゃの本当の役割とは何か」という新たな問いが投げかけられる。公開30周年という節目に送り出される『トイ・ストーリー５』が、どのような答えを示すのか注目が集まる。
【動画】『トイ・ストーリー５』US版予告
1995年の第1作公開から30年。おもちゃと子どもたちの絆を描き続けてきた「トイ・ストーリー」シリーズが、今作で向き合うのは“デジタル時代”という新たなテーマだ。
『トイ・ストーリー３』のラストで、アンディからおもちゃたちを受け継いだ少女・ボニー。想像力豊かでおもちゃ遊びが大好きだった彼女だが、タブレットに夢中な周りの子たちと話が合わず悩んでいた。そんな姿を心配していたジェシーの前に現れたのが、最新タブレット「リリーパッド」だった。
今回公開された映像では、「トイ・ストーリー」らしいユーモアと冒険心あふれるシーンが満載。ボニーの部屋で“リーダー代理”として胸に星のバッジを付けているバズに対し、ウッディが隙を見て自分の胸にも星を付けるという、2人らしいコミカルなやり取りが描かれる。
しかし、相手は最新テクノロジー。ウッディとバズでもタブレットのアラームを止めることができず、思わぬ苦戦を強いられる。
一方、ジェシーは「ボニーにはまだ私たちが必要！」と立ち上がり、大冒険へ。ウッディやバズ、愛馬ブルズアイ、さらには大量のバズ・ライトイヤーたちとともに駆け抜ける姿も映し出される。車が通ると一斉に動きを止めるなど、「トイ・ストーリー」ならではのお約束も健在で、ファンにはたまらない内容となっている。
シリーズはこれまで、おもちゃたちの友情や冒険だけでなく、子どもたちとのかけがえのない絆を描き続けてきた。大人へと成長していく子どもたちと、それを見守るおもちゃたち――。誰もが経験してきた別れや成長の物語は、世代を超えて多くの観客の心をつかんできた。
今作では、スマートフォンやタブレットが当たり前となった現代を舞台に、「おもちゃの本当の役割とは何か」という新たな問いが投げかけられる。公開30周年という節目に送り出される『トイ・ストーリー５』が、どのような答えを示すのか注目が集まる。